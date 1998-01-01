العالول: سلمنا المخابرات المصرية مطالب القيادة لإبلاغها لحركة حماس

رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول الأحد، ان "إنجاز المصالحة الفلسطينية مسألة دائمة، وهي ملف رئيسي لن تتوقف الجهود من أجل إنجاحها".

وأكد العالول أنه تم تسليم المخابرات المصرية رسالة تحتوي على مطالب "القيادة الفلسطينية" لإبلاغها لحركة حماس خلال الأيام المقبلة، مضيفا أننا "ننتظر إجابات محددة من خلال الأخوة المصريين".

وشدد العالول وهو نائب رئيس حركة فتح محمود عباس، على "وجود خطوات في هذا الموضوع، وهناك تواصل مع الإخوة المصريين، من أجل إنجاز هذه المسألة، وهم يبذلون جهدا كبيرا، ونأمل أن ينجح خلال الأيام القادمة".

وحول تفاصيل الرسالة والمطالب، رفض العالول الكشف عنها قائلاً: "ليس مناسبا تسليط الضوء عليها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "لها علاقة بإيقاف إهدار الزمن والوقت، وترتكز في هذا الاتجاه".

وبين العالول أن الرئيس "عباس يعقدا اجتماعا طارئا مع أعضاء اللجنة لمناقشة المستجدات السياسية الداخلية والخارجية".