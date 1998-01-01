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لجان العمل الصحي تنفذ سلسلة أنشطة صحية مجانية لمناسبة يوم الصحة العالمي

الأحد 08 أبريل 2018 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

نفذت مؤسسة لجان العمل الصحي في منطقة جنوب الضفة الغربية سلسة نشاطات وفعاليات طبية لمناسبة يوم الصحة العالمي وذلك في مراكز المؤسسة في الجنوب: مركز بيت ساحور الصحي ومركز حلحول الصحي ومركز طوارئ الخليل، وقد إشتملت هذه الفعاليات على تقديم الخدمات العلاجية المتنوعة وخاصة في الطب العام والطوارئ وصحة المرأة والعديد من الاختصاصات الطبية المختلفة، كما تم توزيع الأدوية بشكل مجاني على المستفيدين.

وقدمت كذلك الفحوصات المخبرية بأسعار رمزية، وجرى عقد العديد من المحاضرات التثقيفية المتنوعة والتي تخللها توزيع النشرات التثقيفية ذات المواضيع المتنوعة على المشاركين، وهدفت الفعاليات واللقاءات التثقيفية والتوعوية لرفع مستوى الوعي الصحي والثقافي بالقضايا الصحية المتنوعة لدى المستفيدين من خلال تقديم ما يمكن أن يساهم في التخفيف من المعاناة التي يعانيها القاطنين في المناطق الجنوبية وخاصة منطقة البلدة القديمة من مدينة الخليل، والتي يتعرض سكانها  للعديد من المضايقات والاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال والإعتداءات المتكررة من المستوطنين داخل البلدة القديمة من مدينة الخليل.  

 وقد إستفاد من هذه الفعاليات والنشاطات الطبية والصحية المختلفة في هذا اليوم ما يقارب من (400) شخص، تم تقديم  العلاج  اللازم لهم بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من الوضع الصحي لهم.                  

 بدوره شكر الدكتور رمزي أبو يوسف مدير منطقة الجنوب في مؤسسة لجان العمل الصحي جميع من شارك في إنجاح هذا النشاط وخاصة الأطقم الطبية المشاركة من أطباء وممرضين ومثقفين صحيين، وأكد على أن مؤسسة لجان العمل الصحي تقوم منذ بداية العام بتنفيذ فعاليات طبية مجانية في المناطق البعيدة والمهمشة والتي تعاني من ممارسات سلطات الاحتلال ومن الإغلاقات المتكررة مشيراً إلى إستمرار لجان العمل الصحي في تنفيذ وتنظيم المزيد من النشاطات الصحية والتثقيفية بشكل مجاني في جميع المناطق وخاصة المناطق المهشمة والفقيرة.

#لجان العمل الصحي

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