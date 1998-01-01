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الحمد الله يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد

الأحد 08 أبريل 2018 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

هنأ رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، باسم فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة، أبناء الطوائف المسيحية في فلسطين والعالم أجمع بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد.

جاء ذلك خلال زيارته كنيسة الروم الكاثوليك في نابلس، اليوم الأحد، بحضور محافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب، ووزير المواصلات سميح طبيلة، وعدد من قادة المؤسسة الامنية، والشخصيات الاعتبارية.

وقال رئيس الوزراء: "الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته مسلمين ومسيحيين وسامريين، يد واحدة منذ فجر التاريخ، ونضالنا مشترك لحماية كنيسة القيامة والمسجد الاقصى دليل على وحدتنا في فلسطين، ففلسطين مثال يحتذى به في التعايش بين الأديان".

#الحمد الله

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