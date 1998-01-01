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وصول 3 وفود طبية اجنبية غزة لإجراء عمليات جراحية معقدة

الأحد 08 أبريل 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول 3 وفود طبية اجنبية غزة لإجراء عمليات جراحية معقدة



غزة/سما/

وصلت ثلاثة وفود طبية تطوعية متخصصة في جراحة اليد والأعصاب الطرفية وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة مناظير الركبة، صباح اليوم الأحد، إلى مستشفيات قطاع غزة، بهدف إجراء عمليات جراحية معقدة للأطفال وتطوير عمل الكوادر الطبية المحلية.

ويتكون الوفد الفرنسي لجراحة اليد والأعصاب الطرفية من 5 متطوعين بقيادة البروفيسور "كريستوف اوبرلين" من جراحي اليد والأعصاب الطرفية والدكتور "أسان رافع" والدكتور "بيرتراند ليهانور" يرافقهم طبيب التخدير "كريستوف دينانتيس"، وممرضة العمليات "بوليت فاوتشي"، حيث سيعمل الطاقم في مستشفى الشفاء لمدة أسبوع.

وسيجري الوفد الأمريكي لجراحة الأوعية الدموية بقيادة  الدكتور "مارك اسبلاند"، عمليات جراحية معقدة بمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة في بعثة تطوعية طارئة لإغاثة جرحى أحداث المواجهات على طول حدود قطاع غزة.

وسيعمل الوفد الأسترالي لجراحة مناظير الركبة بقيادة الدكتور "تيم كينان" ويرافقه طبيب التخدير الدكتور "ستيفانو دوناتو" في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خانيونس.

#عمليات #جرحي

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