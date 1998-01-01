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"عين ميديا" تدحض رواية ليبرمان بشأن الصحفي الشهيد "مرتجى"

الأحد 08 أبريل 2018 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عين ميديا" تدحض رواية ليبرمان بشأن الصحفي الشهيد "مرتجى"



غزة/سما/

كذبت شركة "عين ميديا" رواية وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، الذي زعم أن الشهيد الصحفي ياسر مرتجى كان يشغل طائرة مسيرة، وتؤكد أنه كان يستخدم كاميرا ويرتدي الخوذة والدرع الصحفي لحظة استهدافه على حدود قطاع غزة.

وكان ليبرمان،قال في تصريح سابق: " بخصوص المصور، لا أدري لربما ليس مصورا، من يشغل طائرة مسيرة فوق جنود الجيش الإسرائيلي عليه أن يدرك أنه يشكل خطرا على نفسه، لقد رأينا عشرات الحالات رجال حماس يستخدمون سيارات الإسعاف، يتقمصون شخصيات بالهلال الأحمر، أو حتى للإعلاميين وصحافيين، وهنا لن نأخذ ولن نتحمل أي مخاطر".

#ياسر مرتجي #احتلال

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