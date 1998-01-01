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الاحتلال يقصف شرق غزة بعد محاولة 3 مسلحين التسلل الى داخل اسرائيل

الأحد 08 أبريل 2018 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف شرق غزة بعد محاولة 3 مسلحين التسلل الى داخل اسرائيل



غزة / سما /

قصفت مدفعية الاحتلال مساء اليوم الاحد باكثر من عشر قذائف منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة .

وزعمت وسائل اعلام عبرية  ان القصف جاء بعد اقتراب عدد من المسلحين من السياج الفاصل فأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف مدفعية على المنطقة.

و ذكرت  ان اليات الاحتلال قرب السياج الفاصل تعرضت لاطلاق نار من قبل مسلحين على السياج الفاصل.

من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن القصف ناتج عن اشتباك مع خلية مسلحة في المكان، بينما أفادت القناة 14 العبرية بأن مسلحين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على آليات هندسية تابعة للجيش على حدود غزة والجيش رد بقصف مدفعي.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال ان قوات الاحتلال قرب السياج اطلقت النار صوب 3 مواطنين حاولوا التسلل عبر السياج وقطعوا مسافة معينة داخل اسرائيل، وعادوا ادراجهم الى غزة بعد القصف، دون ان تقع اصابات في صفوفهم.

يتبع ..
 

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