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"الثقافة" تختتم دورة تدريبية في ترجمة المصطلحات السياسية والثقافية

الأحد 08 أبريل 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اختتمت الإدارة العامة للتنمية الثقافية بوزارة الثقافة، دورة تدريبية بعنوان "مصطلحات سياسية وثقافية باللغة الإنجليزية"، شارك فيها (30) متدرباً ومتدربة من المختصين باللغة الإنجليزية.

وفي كلمة له، أكد وكيل الوزارة د.أنور البرعاوي أن الوزارة تسعى لاختيار موضوعات تدريبية نوعية تسعى من خلالها لتطوير قدرات ومهارات الشباب وتوظيفها بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية تعّلم واتقان اللغات الأجنبية وامتلاك المهارات الإعلامية.

وشدّد البرعاوي على ضرورة إثراء المحتوي الاعلامي الفلسطيني الموجه للرأي العام العالمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً المشاركين لتكثيف جهودهم ونقل معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم التي يتعرض لها على يد الاحتلال على المستوى العالمي.

يشار إلى أن الدورة استمرت على مدار (4) أسابيع بواقع (18) ساعة تدريبية، قدمها المترجم علي موسى، وتضمنت عدة محاور رئيسية تتعلق بعلم المصطلحات، وترجمة التقارير الإعلامية من وإلى اللغة الإنجليزية.

#وزارة الثقافة #دورة

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