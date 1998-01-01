الصحة: مجمع ناصر بحاجة الى أسرة مبيت لاستيعاب مصابى مسيرة العودة

خانيونس / سما /

ناشد د.أيمن الفرا المدير الطبى لمجمع ناصر بخانيونس بامداد مبنى الجراحات التخصصى ب 130 سرير لتشغيله تحسبا لازياد أعداد مصابى مسيرة العودة فى الايام المقبلة.



وأوضح د.الفرا أنه تم استقبال 47 مصابا فى الجمعة الثانية لأحداث مسيرة العودة معظمها فى الاطراف السفلية و 6 مصابين أجريت لهم عمليات جراحية فى البطن نتيجة اصاباتهم بأعيرة نارية متفجرة.



و يقول:"تمكنا من استيعاب هذا العدد من خلال افراغ أسرة المبيت داخل الاقسام و تحويل بعض الحالات المستقرة الى المستشفيات الاهلية الاخرى ,و ابقاء الحالات التى اجريت عمليات جراحية داخل المجمع لمتابعة حالتهم الصحية.



و أشار الى أن السعة السريرية لقسم الطوارىء و الحوادث بالمجمع لا تستوعب هذه الاعداد الكبيرة فى ظل وجود 30 سرير فقط ,بحيث يتم تحويلها الى الاقسام الأخرى لافساح المجال لحالات أخرى قد تصل فى أى لحظة.



وحذر د.الفرا من استمرار نقص المستهلكات الطبية اللازمة لغرف العمليات و قسم الطوارىء خاصة المحاليل الملحية , مشيرا الى أن الاصابات التى وصلت المجمع استنزفت كم كبير من تلك المستهلكات .

