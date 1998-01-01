الوزير طبيلة يستقبل السفير المغربي لدى دولة فلسطين

رام الله / سما /

إستقبل وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة صباح اليوم الإحد ، بمقر مكتبه برام الله سعادة السفير محمد الحمزاوي سفير الممكلة المغربية لدى فلسطين ، وذلك من أجل بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك .

في مستهل اللقاء رحب الوزير طبيلة بسعادة السفير محمد الحمزاوي والوفد المرافق له، وأعرب له عن سعادته بهذا اللقاء وعن تقديره لعمق ومتانة العلاقات الثنائية الطيبة والوطيدة ما بين البلدين الشقيقين ، مشيراً الى أن المغرب ملكاً وحكومة وشعباً يحظى بمكانة خاصة في وجدان الشعب الفلسطيني . وأن المملكة على الدوام في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني لدى المحافل الدولية لنيل حقوقه وتطلعاته المشروعة ببناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وأضاف طبيلة بأننا نتطلع الى مزيد من التعاون الثنائي في مجال قطاع النقل والمواصلات ونسعى دوماً الى توحيد الجهود المشتركة وتهيئة المناخات الملائمة لإبرام الإتفاقيات والمعاهدات مع المملكة الشقيقة للنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني والإستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة التي يشهدها قطاع المواصلات في المغرب .

من جانبه قدم سعادة السفير المغربي محمد الحمزاوي شكره وتقديره العميق لمعالي الوزير وطاقم الوزارة على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ، مؤكداً حرص المملكة على إستمرارية تعزيز التعاون الجاد والبناء ومساندة الشعب الفلسطيني في شتى المجالات ، لا سيما على الصعيدين السياسي والإقتصادي ، كما ثمّن الدور الفاعل للوزارة وسعيها الحثيث نحو إحداث النقلات النوعية اللازمة في مجال جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني .

في نهاية اللقاء إتفق الجانبان على إستمرارية الإتصال والتواصل ، تحقيقاً لمقتضيات المصالح العامة للدولتين الشقيقتين .