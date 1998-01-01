جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوزير طبيلة يستقبل السفير المغربي لدى دولة فلسطين

الأحد 08 أبريل 2018 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

إستقبل وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة صباح اليوم الإحد ، بمقر مكتبه برام الله سعادة السفير محمد الحمزاوي سفير الممكلة المغربية لدى فلسطين ، وذلك من أجل بحث العديد من القضايا والموضوعات  ذات الإهتمام المشترك .

في مستهل اللقاء رحب الوزير طبيلة بسعادة السفير محمد الحمزاوي والوفد المرافق له، وأعرب له عن سعادته بهذا اللقاء وعن تقديره لعمق ومتانة العلاقات الثنائية الطيبة والوطيدة ما بين البلدين الشقيقين ، مشيراً الى أن المغرب ملكاً وحكومة وشعباً يحظى بمكانة خاصة في وجدان الشعب الفلسطيني . وأن المملكة على الدوام في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني لدى المحافل الدولية لنيل حقوقه وتطلعاته المشروعة ببناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وأضاف طبيلة بأننا نتطلع الى مزيد من التعاون الثنائي في مجال قطاع النقل والمواصلات ونسعى دوماً الى توحيد الجهود المشتركة وتهيئة المناخات الملائمة  لإبرام الإتفاقيات والمعاهدات مع المملكة الشقيقة للنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني والإستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة التي يشهدها قطاع المواصلات في المغرب  .

من جانبه قدم سعادة السفير المغربي محمد الحمزاوي شكره وتقديره العميق لمعالي الوزير وطاقم الوزارة على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ، مؤكداً حرص المملكة على إستمرارية تعزيز التعاون الجاد والبناء ومساندة الشعب الفلسطيني في شتى المجالات ، لا سيما على الصعيدين السياسي والإقتصادي ،  كما ثمّن الدور الفاعل للوزارة وسعيها الحثيث نحو إحداث النقلات النوعية اللازمة في مجال جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني  .

في نهاية اللقاء إتفق الجانبان على إستمرارية  الإتصال والتواصل ، تحقيقاً لمقتضيات المصالح العامة للدولتين الشقيقتين . 

#الوزير طبيلة

أخبار ذات صلة

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

صورة

المغرب تستدعي السفير الأمريكي بحضور السفير الفلسطيني

دلال المغربي

الأمم المتحدة ترضخ لضغوطات إسرائيل بسبب دلال المغربي والنرويج تسحب أموالها

استشهاد الاسير المحرر مازن المغربي اثناء اضرابه عن الطعام بخيمة الاعتصام برام الله

استشهاد الاسير المحرر مازن المغربي اثناء اضرابه عن الطعام بخيمة الاعتصام برام الله

شوقي العيسة

بماذا هدد و توعد الوزير السابق "شوقي العيسة ؟

شوقي العيسة

بعد عامين.. الوزير شوقي العيسة يكشف سبب استقالته من حكومة الوفاق

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اجتماع الساعات الأربع لابن سلمان مع ملياردير إسرائيلي

ليبرمان يبرر استهداف الشهيد الصحافي مرتجى ويتهم العالم بالنفاق

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد اهالي القطاع

فيديو.. هاتريك ميسي يقود برشلونة لتجاوز ليغانيس بالليغا

الأخبار الرئيسية

مكان العملية

بالصور.. إصابة شاب بجراح خطيرة بزعم عملية طعن قرب ميشور أدوميم

قنص سيدة على حدود غزة

شاهد الفيديو : هكذا قنص جنود الاحتلال سيدة على حدود شرق غزة

حرق إطارات السيارات

الاحتلال يمنع صباح اليوم إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى غزة

محمد عنبر

استشهاد مواطن من طولكرم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام

كحلون : يريدون إحراجنا دوليا ولا يوجد أبرياء عند حدود غزة

الاتصالات الفلسطينية