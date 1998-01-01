جمعية الرعاية الانسانية تنفذ ندوة صحية بمناسبة اليوم العالمى للصحة

غزة / سما /

نظمت صباح اليوم جمعية الرعاية الانسانية فى مقرها بشرق غزة ندوة صحية بمناسبة اليوم العالمى للصحة والتى حملت عنوان ((العقل السليم فى الجسم السليم) بحضور ما يقارب 50 سيدة ورجل من المنطقة

وحيث حاضر الاستاذ / شادى الاعرج المتخصص فى الشئون الصحية والادارية

وفى البداية اكد ان الصحة في فلسطين مسؤولية جميع الأفراد سواء فى الحقل الصحى او خارجه، وهي التي بها تنهض الأمم، لهذا فإنّه لا ينبغي التغاضي مطلقاً عن أيّ قضية صحيّة مهما صغرت، فالأوبئة لا تعرف الحدود مطلقاً، والأوبئة عندما تدخل دولة تفسد فيها وتعيث فيها الخراب

ومن ثم بين كيفية المحافظة على الصحة بمختلف أشكالها من خلال المحافظة على نظام غذائي متوازن وصحيّ، فلا يتناول الأغذية التي تسبّب الضرر على صحته وتعيق نموه الجسدي والعقلي، وعليه أن يحافظ على تناول كافة الأغذية اللازمة له والالتزام بالهرم الغذائي، وممارسة التمارين الرياضية بمختلف أشكالها وأنواعها تعتبر من أهمّ الأمور التي تساعد الإنسان على المحافظة على صحته وتقيه من الإصابة ببعض المشاكل الصحية والنفسية، لأن الرياضة السليمة تمنع المشاكل الجسديّة والانفعالات، والحصول على قسط كافي من الراحة بشكل يومي والنوم لساعات كافية تجعله يشعر بالراحة وتخفف عنه التوتر وتقيه من الإصابة بالمشاكل الجسدية، ومحافظة الإنسان على نظافته تقيه من الوقوع بالمشاكل الصحية البدنية وكذلك الروحية والنفسية، والابتعاد عن كافة العادات السيئة كالتدخين وتناول المشروبات الكحولية والمخدرات، بحيث أن هذه الأمور ستقضي على صحة الإنسان ولجميع جوانبها، كذلك الاهتمام بمتابعة الطبيب في حال الشعور بأي عرض غير صحي، حتى يقدم له العلاج اللازم.



وبدروها مديرة الجمعية /أ.منار البحطيطى اكدت استمرار الجمعية فى نشر الوعى والتثقيف الصحى والعمل مع كافة المؤسسات الصحية للحد من انتشار الامراض وعلاج الحالات الفقيرة.