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مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

الأحد 08 أبريل 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

استأنفت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الاقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسات مشددة من قبل قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون، وعددهم 33 مستوطنا في فترة الاقتحامات الصباحية، جولات مشبوهة في المسجد، وارتدى معظمهم اللباس التلمودي التقليدي وسط حركات وصلوات صامتة.

وشهد المسجد المبارك الأسبوع الفائت اقتحامات واسعة للمستوطنين، تلبية لدعوة ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" المزعوم التي طالبت أنصارها بالمشاركة الواسعة والمكثفة في اقتحامات الأقصى خلال أيام عيد "الفصح العبري".

#مستوطنون

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