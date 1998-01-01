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شاهد الفيديو : هكذا قنص جنود الاحتلال سيدة على حدود شرق غزة

الأحد 08 أبريل 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : هكذا قنص جنود الاحتلال سيدة على حدود شرق غزة



غزة / سما /

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قنص جنود الاحتلال لـ"سيدة " فلسطينية على حدود غزة الشرقية.

واظهر المقطع المتداول سيدة تحمل علم فلسطين وتسير باتجاه جنود الاحتلال على حدود شرق غزة الى ان باغتتها رصاص قناصة  جندي اسرائيلي اسقطتها ارضا .

وهرع  العشرات من المتظاهرين في المكان لإنقاذها ونقلها الى الاسعاف.

من جانبه وصف عضو الكنيست أحمد الطيبي المشهد بـ "ارهاب العلم"، وقال تعليقا  على ما حدث: "تذكروا هذه الصورة جيدا فهي ملخص القصة والرواية. علم فلسطيني في يد سيدة فلسطينية يزعزع امن دولة المفاعل النووي. قناص الاحتلال الجبان يحدد الهدف ثم يصطاد الهدف. اسرائيل ٢٠١٨.. غزة ٢٠١٨".

#سيدة #الاحتلال #قنص #غزة

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