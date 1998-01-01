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4 طرق لتزيين الجاكيت الجينز

الأحد 08 أبريل 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 طرق لتزيين الجاكيت الجينز



وكالات / سما /

الجاكيت الجينز قطعة أساسية كلاسيكية وعصرية في نفس الوقت، وفي كل موسم جديد يطرأ عليها تغيير جديد حتى لا تتشابه إطلالتك كل موسم مع سابقه.

وفي هذا الموسم هناك العديد من الأشكال الخاصة بتزيين الجواكيت الجينز تتوافق مع مختلف الأذواق، ومع مختلف قطع الملابس، وذلك لأن الجواكيت الجينز من القطع التي يمكن مزجها بأشكال مختلفة، فيمكن أن ترتديها بأسلوب عصري وكاجوال مع بنطال، أو أن ترتديها بشكل أنثوي ناعم مع فستان سواء كان قصيرًا أو طويلا.

وأول خيار يمكن أن تزيني به الجاكيت الجينز، هو البادجات التي تعطي مظهرا كاجوال وعصريًا.



أما إذا كنتِ من محبات الكلاسيكية فيمكن أن تزيني الجاكيت الجينز باللولي، ما يعطي إطلالة ناعمة.



أيضا هناك خيار جيد لمحبات الألوان، وهو التطريز بالألوان المختلفة وبرسم الورد عليها.


وأخيرا لمحبات الاختلاف يمكن أن تزيني الجاكيت الجينز الخاص بك بالجليتر.

#الجاكيت الجينز

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