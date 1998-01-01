4 علامات تدل على أنك في علاقة مدمرة

وكالات / سما /

ينخرط معظمنا في العلاقات العاطفية، دون أن يمنح نفسه فرصة النظر بعين فاحصة؛ ليتبين ما إذا كانت هذه الـ”علاقة” مفيدة، أم ضارة ومدمرة.

وخلال السطور التالية، نقدم 4 علامات أساسية، يفصح ظهورها عن أن الشخص يعيش علاقة قادرة على تدميره نفسيا

– التشكيك في الصحة العقلية:

من الألاعيب التي يلجأ إليها الشريك، وتدل على سوء نيته، أو على أن العلاقة معه في نهايتها، أن يحاول إيهامك بأشياء لم تحدث؛ لعدم وقوع اللوم عليه.

– محاولة التقليل منك

أغلب الأشخاص الذين يشعرون بنقص؛ يحاولون إسقاط هذا الشعور على من أمامهم، ويحاولون إشعارهم بأن لديهم نقصا معينا، والتقليل منهم ومما يقومون به.