4 علامات تدل على أنك في علاقة مدمرة

ينخرط معظمنا في العلاقات العاطفية، دون أن يمنح نفسه فرصة النظر بعين فاحصة؛ ليتبين ما إذا كانت هذه الـ”علاقة” مفيدة، أم ضارة ومدمرة.
وخلال السطور التالية، نقدم 4 علامات أساسية، يفصح ظهورها عن أن الشخص يعيش علاقة قادرة على تدميره نفسيا
– التشكيك في الصحة العقلية:
من الألاعيب التي يلجأ إليها الشريك، وتدل على سوء نيته، أو على أن العلاقة معه في نهايتها، أن يحاول إيهامك بأشياء لم تحدث؛ لعدم وقوع اللوم عليه.
– محاولة التقليل منك
أغلب الأشخاص الذين يشعرون بنقص؛ يحاولون إسقاط هذا الشعور على من أمامهم، ويحاولون إشعارهم بأن لديهم نقصا معينا، والتقليل منهم ومما يقومون به.
– محاولة إلقاء اللوم عليك في كل المواقف:
هو لا يخطئ أبدا، وكل الأخطاء نابعة منكِ، هذا ما يحاول دائما إقناعك به، مع كل موقف أو مشكلة، ستجديه يحاول دائما التهرب من المسؤولية، ومن تحمل أى لوم.
– الهروب:
أخيرا من أكثر الصفات التي تدل على تلاعب الشريك بك، وأنه شخصية ستضرك نفسيا، هو أنه عقب كل مشكلة يفضل الهروب، من النقاش، لأن أغلب هذه الشخصيات تكون ضعيفة من دخلها، لذلك لا تقوى على المواجهة.