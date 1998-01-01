جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

هكذا تقيس تدفق الدم لديك بهاتفك الذكي!

الأحد 08 أبريل 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تقيس تدفق الدم لديك بهاتفك الذكي!



وكالات / سما /

تشير دراسة صغيرة إلى أن تطبيقاً تجريبياً للهاتف الذكي قد يمثل بديلاً فعالاً لوسيلة تقليدية لتقييم تدفق الدم في شرايين الرسغ والزند قبل عمليات القسطرة.

وعادة ما يُستخدم اختبار الين، الذي يتضمن وقف سريان الدم إلى اليد حتى يتحول لونها إلى الأبيض، ثم تخفيف الضغط على واحد من شريانين رئيسيين لتسجيل ما إذا كانت اليد تتحول إلى لونها الوردي مرة أخرى.

وفي الدراسة، قارن باحثون تقييم الأطباء للون اليد في اختبار الين بتطبيق تجريبي لقياس الدورة الدموية يستخدم كاميرا الهاتف الذكي لمراقبة التغييرات في لون الأصابع.

وذكر الباحثون في دورية الجمعية الطبيعة الكندية الإلكترونية أن أطباء تمكنوا باستخدام التطبيق من تشخيص مدى سلامة #الشرايين 92% من المرات بالمقارنة مع 82% في اختبار الين.

وقال الدكتور بنجامين هيبرت، كبير مؤلفي الدراسة والباحث لدى معهد القلب في اوتاوا بكندا: "استخدام هاتف ذكي لمراقبة التغييرات في لون الأصابع أكثر دقة بكثير في الكشف عن التغييرات الدقيقة مقابل الرأي العام للأطباء في لون اليد".

وفي الوقت الذي تشير فيه النتائج إلى أن الهواتف الذكية قد يكون لها قدرات يوماً ما كأدوات طبية، فإن التطبيق تجريبي وغير متاح للاستخدام الواسع من قبل الأطباء أو المرضى. ولم تختبر الكثير من تطبيقات الهواتف الذكية بشكل صارم في التجارب السريرية الضرورية لنيل موافقة الهيئات التنظيمية بموجب معايير موضوعة للأجهزة الطبية.

ويتمثل أحد مواطن الضعف في الدراسة في استخدامها لهاتف ذكي قديم هو آيفون 4، مع برنامج تشغيل وكاميرا جرى تغييرهما عدة مرات في السنوات الأخيرة مع إطلاق نسخ جديدة من الجهاز. ويشير الباحثون إلى أن النتائج قد تختلف بالمقارنة مع هواتف ذكية أخرى.

#الدم #هاتفك الذكي

أخبار ذات صلة

ساعة جديدة من سامسونج تقيس ضغط الدم وضربات القلب

الاستخبارات تستطيع التحكم بهاتفك وهو في جيبك !

كيف تقيس سرعة الإنترنت بمحرك غوغل؟

تطبيق جديد مجانى يمكنك من التقاط صور ثلاثية الأبعاد بهاتفك الآى فون

من الذي يحدد ما تشاهده على حائط فيسبوك لديك؟

كيف تعرف أن هاتفك الذكي مخترق... ؟

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اجتماع الساعات الأربع لابن سلمان مع ملياردير إسرائيلي

ليبرمان يبرر استهداف الشهيد الصحافي مرتجى ويتهم العالم بالنفاق

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد اهالي القطاع

فيديو.. هاتريك ميسي يقود برشلونة لتجاوز ليغانيس بالليغا

الأخبار الرئيسية

قنص سيدة على حدود غزة

شاهد الفيديو : هكذا قنص جنود الاحتلال سيدة على حدود شرق غزة

حرق إطارات السيارات

الاحتلال يمنع صباح اليوم إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى غزة

محمد عنبر

استشهاد مواطن من طولكرم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام

كحلون : يريدون إحراجنا دوليا ولا يوجد أبرياء عند حدود غزة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يهدد : سنهاجم مواقع حماس اثناء المظاهرات على الحدود

الاتصالات الفلسطينية