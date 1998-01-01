جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ميزة جديدة في واتساب "ستريح" المستخدمين

الأحد 08 أبريل 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة جديدة في واتساب "ستريح" المستخدمين



وكالات / سما /

قرر تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" طرح تحديث جديد، سيتم تعميمه قريبا على كافة مستخدميه، سيكون بمثابة "راحة كبيرة" لهم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن التطبيق طرح فعليا في نسخة "البيتا" الخاصة به على نظام تشغيل "أندرويد"، تحديثا، سيكون بمثابة "تغيير كبير" في طريقة استخدام "واتسآب".

وبحسب وكالة "سبونتيك" يتمثل التحديث الجديد، في أنه سيتضمن ميزة جديدة، تتعلق بالتسجيلات الصوتية، والتي لن يحتاج المستخدم إلى "ضغطة مطولة" بيديه حتى يتم تسجيل أية رسالة صوتية.

بعد تثبيت المستخدم التحديث الجديد على "واتساب"، سيظهر له أيقونة "ميكروفون" جديد، ويمكن من خلال نقرة واحدة أو تمرير أصبعه عليه مرة واحدة أن يبدأ التسجيل، ولن يحتاج إلا لتمريرة سريعة أخرى لوقف أو انهاء التسجيل.

#ميزة #واتساب

أخبار ذات صلة

مقاطع-يوتيوب

ميزة جديدة في تطبيق "واتساب"

ميزة "واتساب" الجديدة.. مهلة أطول لـ"تصحح خطأك"

اختبار ميزة جديدة بين “إنستغرام” و”واتساب”

﻿واتساب تضيف ميزة جديدة لمستخدميها

860x484 (4)

"المجموعات".. ميزة جديدة من "انستجرام"

مزايا جديدة .."واتساب" يتيح حذف وتعديل الرسائل المرسلة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل اجتماع الساعات الأربع لابن سلمان مع ملياردير إسرائيلي

ليبرمان يبرر استهداف الشهيد الصحافي مرتجى ويتهم العالم بالنفاق

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد اهالي القطاع

فيديو.. هاتريك ميسي يقود برشلونة لتجاوز ليغانيس بالليغا

الأخبار الرئيسية

قنص سيدة على حدود غزة

شاهد الفيديو : هكذا قنص جنود الاحتلال سيدة على حدود شرق غزة

حرق إطارات السيارات

الاحتلال يمنع صباح اليوم إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى غزة

محمد عنبر

استشهاد مواطن من طولكرم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام

كحلون : يريدون إحراجنا دوليا ولا يوجد أبرياء عند حدود غزة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يهدد : سنهاجم مواقع حماس اثناء المظاهرات على الحدود

الاتصالات الفلسطينية