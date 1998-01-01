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تويتر قد تلغي بعض المزايا الهامة في التطبيقات الخارجية

الأحد 08 أبريل 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر قد تلغي بعض المزايا الهامة في التطبيقات الخارجية



وكالات / سما /

أرسلت مجموعة من أهم التطبيقات الخارجية لتصفح تويتر تحذيرات لمستخدميها بأنهم قد يفقدون بعض المزايا الهامة والأساسية بدءاً من يونيو المقبل نظراً لتغييرات ستجريها تويتر لمضايقة هذه التطبيقات.

ومبدئياً هناك عدة تطبيقات شهيرة من أهمها Tweetbot تحذّر المستخدمين بأنه بعد يوم 19 يونيو المقبل فإن تويتر ستمنع على المطورين استخدام مزايا مثل الإشعارات الدفعية و التحديث التلقائي للصفحة الرئيسية وغيرها.

وستستبدل تويتر هذه الخدمات بواجهة برمجية خاصة بنشاط الحساب ولم تسمح تويتر للمطورين الخارجيين باختبار الواجهة البرمجية الجديدة.

وفي حال فقدت التطبيقات الخارجية هذه المزايا فإنه سيحدث تأخير في عرض التغريدات أولاً في تلك التطبيقات لأنه لن يكون هناك تحديث تلقائي بعرض أحدث التغريدات مباشرة، وإلا سيضطر المستخدم للخروج من التطبيق والدخول إليه مجدداً وهذا سيسبب إزعاج كبير لن يراه مع التطبيق الرسمي.

#تويتر #التطبيقات

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