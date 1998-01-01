فيديو.. طفلة هندية تلقي بنفسها من الطابق الرابع هرباً من التحرش!

وكالات / سما /

لا شك ان الهند من اكثر الدول في العالم التي تعاني من حالات التحرش والاغتصاب.



وفي حادثة حزينة ألقت فتاة- عمرها 12 عاما- من الطابق الرابع في محاولة للهرب من متحرش حاول مهاجمتها.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا صن"، نجت الفتاة بأعجوبة من الحادث المروع، ويتم علاجها داخل مستشفى في مومباي.

وسجل أحد شهود العيان لقطات للفتاة، وهي تسقط في شبكة أمان من القماش، استخدمها عمال لإنقاذها.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه به أقنع الفتاة بمرافقته إلى المبنى، وحاول الاعتداء عليها، وعندما رأى العمال الفتاة جالسة على حافة المبنى، صنعوا من قطعة قماش شبكة أمان في حالة قفزها.

وعلى الرغم من أن الفتاة تمكنت من القفز بسلام، إلا أنها تعرضت لكسر في الظهر.

وأوضح المفتش في مركز شرطة تولنج إن الضحية أخبرتهم بأن شخصا غريبا حاول التحرش بها؛ لذا قفزت من الشرفة، ويحاول الضباط حاليا البحث في اللقطات التي رصدتها كاميرات المراقبة لتعقب المشتبه به.