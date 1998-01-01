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من هو أغنى رجل في أوروبا!

الأحد 08 أبريل 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو أغنى رجل في أوروبا!



وكالات / سما /

أفادت وكالة بلومبرغ بأن رئيس مجموعة الشركات "Louis Vuitton Moёt Hennessy" برنار أرنو الذي يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغنى أثرياء العالم أصبح أغنى شخصا في أوروبا.

وأضافت الوكالة أن أرنو الذي تقدر ثروته بنحو 70.7 مليار دولار، تفوق على المؤسس والرئيس السابق لشركة "Inditex" أمانسيو أورتيغا.

وذكرت أن من يتفوق على أرنو في قائمة أغنى أثرياء العالم هم: مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، ورجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت.

وأسست شركة "Louis Vuitton" عام 1854، وتختص بإنتاج السلع الفاخرة والحقائب وملابس الموضة والإكسسوارات.

#اثرياء #اوروبا

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