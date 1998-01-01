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فيديو.. مئات من طلبة الثانوية ينتظمون في برنامج "يوم تقني" بالعلوم والتكنولوجيا

الأحد 08 أبريل 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مئات من طلبة الثانوية ينتظمون في برنامج "يوم تقني" بالعلوم والتكنولوجيا



خانيونس / سما /

ينتظم مئات الطلبة من مدارس محافظة خان يونس في برنامج يوم تقني الذي تظمه الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس ويستمر تنظيمه حتى منتصف أبريل القادم ضمن جهود المؤسستين إلى تطوير مهارات الطلبة في مبحث التكنولوجيا وتعزيز واقع التعليم المهني والتقني في المدارس.


من جانبه أكد المشرف العام على البرنامج ورئيس قسم العلاقات العامة بالكلية الأستاذ محمود رفيق الفرا أنَّ البرنامج تم تصميمه بما يسهم في تذليل العقبات أمام طلبة الثانوية العامة ومدارسهم في تطبيق منهاج مبحث التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنَّ الكلية ومن خلال طواقم العمل المتعددة فيها قد هيأت الأجواء في مختلف المرافق لاستقبال أفواج الطلبة يوميـًا لقضاء يوم تقني متكامل في مختبرات الحاسوب بالكلية.


وأشار أ. الفرا أنَّ هذا البرنامج يأتي في إطار قيام الكلية بدورها الريادي تجاه مختلف فئات المجتمع الفلسطيني ويما يعزز الصورة الذهنية للتعليم المهني والتقني في قطاع التعليم العام الفلسطيني.


من جانبه أوضح مشرف مبحث الحاسوب والتكنولوجيا بالمديرية الأستاذ أحمد حمزة الفرا أنَّ اختيار الكلية لهذا النوع من الأنشطة يؤكد حرصها الدائم على خدمة المجتمع الفلسطيني وفئة طلبة الثانوية العامة مؤكدًا أنَّ تنظيم "يوم تقني" يأتي في سياق تهيئة طلبة الثانوية العامة لامتحان مبحث التكنولوجيا المزمع عقده منتصف نيسان المقبل، موضحـًا الفرا أنَّ البيئة التعليمية التي تتميز بها الكلية تسهم في نجاح هذه البرامج وتعدُّ دافعـًا قويـًا لمزيد من الأنشطة والبرامج التي تزيد من معدلات نجاح تطبيق التعليم المهني والتقني في مدارس التعليم العام.


كما قدماً أ. الفرا شكره للكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا على جهودها الكبيرة في خدمة العملية التعليمة عبر استضافتها لطلبة الثانوية العامة في المنطقة الجنوبية وتوفير كافة المستلزمات من مختبرات ولوجستيات.


جدير بالذكر أنَّ الكلية وبالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم بخان يونس وشرق خان يونس تستعد لاستضافة أكثر من خمسة آلاف من طلبة الثانوية العامة لاستضافة الامتحان النهائي العملي لمبحث التكنولوجيا على مدار أسبوع في الفترة من 23 إلى 26 نيسان القادم.

#طلبة الثانوية العامة #العلوم والتكنولوجيا

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