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الكشف عن موعد زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

الأحد 08 أبريل 2018 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



وكالات / سما /

وسط عدم تأكيد أي منهما للخبر، كشف صديق مقرّب للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن موعد زواجها من المطرب المصري حسام حبيب، اليوم السبت 7 نيسان/ أبريل الجاري.

شارك الصحفي في مجلة "زهرة الخليج"، ربيع الهنيدي، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة لكل من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وأعلن عن أن زفافهما سيكون غدا السبت، وهنأهما على زواجهما.

وكتب: "مبروك زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب… والعرس غدا وما لا تعرفونه قريبا. فماذا تقولون للعروسين".

وما زاد من شائعات ارتباط شيرين عبد الوهاب بحسام حبيب، هو ظهورهما سويا في أكثر من مناسبة، خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

ورغم عدم تأكيد أي منهما عن وجود أية علاقة بينهما، ذكر حسين حبيب، وهو والد حسام حبيب، عبر موقع حسابه على "فيسبوك"، ليؤكد على وجود علاقة بينهما، وعلق على صورة لهما: "ابني وعروسته".

وحسام حبيب وشيرين عبد الوهاب من مواليد عام 1980، وقدما سويا "دويتو" غنائي بعنوان "كل ما أغني"، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات محمد سرحان وألحان حسام حبيب وتوزيع النابلسي، وطرحت في عام 2016.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوجت في السابق من الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وأنجبت منه ابنتان، هما مريم وهانيا.

#شيرين عبد الوهاب #حسام حبيب

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