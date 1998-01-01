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شوارزنيغر يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة في القلب

الأحد 08 أبريل 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شوارزنيغر يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة في القلب



وكالات / سما /

 غادر نجم أفلام الحركة وحاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية السابق أرنولد شوارزنيغر مستشفى في مدينة لوس أنجليس يوم الجمعة بعد أسبوع من خضوعه لجراحة ناجحة لاستبدال صمام في القلب، حسبما أكد المتحدث باسمه.

وكتب المتحدث دانييل كيتشل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تحديث: شوارزنيغر توجه للمنزل!”.

وخضع الممثل النمساوي المولد (70 عاما) لجراحة مقررة من أجل استبدال صمام رئوي تم استبداله أصلا في عام 1997 لعيب خلقي في القلب منذ الولادة.

وقال شوارزنيغر عام 1997 إن الجراحة كانت لعلاج عيب خلقي ولا تتعلق باستخدامه المعروف للمنشطات عندما كان لاعب كمال أجسام. واشتهر شوارزنيغر بسبب دوريه في فيلمي “تيرمينيتور” و “توتال ريكول” بعد نجاحه كلاعب كمال أجسام. ودخل عالم السياسة عام 2003 عندما انتُخب حاكما لولاية كاليفورنيا وخدم لفترتين.

#شوارزنيغر #القلب

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