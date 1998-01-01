اللجنة العربية للبريد تقر إصدار طابع باسم "القدس عاصمة دولة فلسطين"

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى عن موافقة اللجنة العربية الدائمة للبريد لإصدار طابع بريدي تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" في كل الدول العربية، لا سيما مع ازدياد اجراءات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدينة والسياسة الأميركية تجاهها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العربية الدائمة للبريد المنعقد في عُمان، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على طلب فلسطين المقدم من وزارة الاتصالات.

وشكر موسى كافة الدول العربية على دعمها ووقوفها الدائم بجانب فلسطين وقضية القدس، معتبرا هذه المبادرات دليل وقوف إلى جانب الثوابت الوطنية، وعدم القبول بالتفريط بذرة تراب للمدينة المقدسة التي هي مكان عربي، واسلامي، ومعلم ديني، وسياحي هام، ويعد صمام الامان للمنطقة بأسرها.

واعتبر الاجماع العربي على استصدار الطابع الرمزي والسيادي وكل كلمات الدعم والمناصرة خلال أعمال الاجتماع الذي كانت قضية فلسطين، لا سيما البريد الفلسطيني ضمن أبرز محاوره، دليل على مكانة فلسطين ومكانة القدس وهويتها العربية والاسلامية.

يذكر أن وزارة الاتصالات تصدر مجموعة طوابع بريدية سنويا تحمل معاني ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية لها أهمية كبيرة في تسليط الضوء على مناسبات وطنية ودينية وثقافية تخص فلسطين، إضافة الى تجسيد الواقع الفلسطيني بما تمثله الطوابع من سفير لفلسطين يجوب العالم وبما تعكس من موروثه الثقافي وانطباعاته وحضارته.