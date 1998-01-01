هذه هي صديقة "براد بيّت" الجديدة .. ولدت في إسرائيل!

وكالات / سما /

بعد أن انفصل الممثل الشهير براد بيت عن زوجته السابقة أنجلينا جولي، بدأت التساؤلات تطرح، هل سيبحث عن علاقة جديدة؟ وما قصة الـ"صديقة" الإسرائيلية التي ترافقه بكثرة عبر وسائل الإعلام.

مصادر مقربة من براد بيت أكدت أنه لا يبحث حالياً عن علاقة عاطفية، لكنه يقضي جل وقته مع المهندسة المعمارية الإسرائيلية "نيري أوكسمان".

وبحسب ما ورد في موقع People، فإنهما صديقان يتشاركان في حب الهندسة المعمارية والتصميمات الفنية، ولم يتحول الأمر إلى علاقة رومانسية حتى هذه اللحظة.



وولدت نيري أوكسمان في إسرائيل، لأب أمريكي وأم إسرائيلية، يعملان في مجال الهندسة المعمارية، التحقت بكلية الطب لمدة عامين، ثم تركتها واتجهت إلى الهندسة.



وتزوجت عام 2011 من الملحن الأرجنتيني أوسفالدو جوليجوف، الحائز على جائزتي جرامي، لكنها انفصلت عنه ورفضت التعليق على الأمر أمام وسائل الإعلام.