الشرطة تضبط 633 قطعة أثرية في بيت لحم

بيت لحم / سما /

ضبطت الشرطة اليوم 633 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة وتنوعت ما بين عملة نقدية وقطع معدنية في بيت لحم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء معلومات وردت للشرطة تفيد بحيازة مواطن لقطع أثرية تعود لعصور مختلفة ، وبمتابعة المشتبه به قامت قوة من شرطة السياحة والآثار بإيقاف المركبة التي كان يستقلها حيث تمكنت من القبض عليه وبتفتيشه أصولا ضبطت الشرطة القطع الأثرية بحوزته، وتم إحضار المشتبه به إلى فرع شرطة السياحة والآثار لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا وسيتم عرض القطع الأثرية على دائرة الآثار .

من جهته ناشد العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم المواطنين بالحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري مؤكدا ان الشرطة ستعمل بكل جهد على منع تسريبها والاتجار بها .