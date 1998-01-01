أنين القيد: 407 معتقلا من الضفة والقدس خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

بينت إحصائية شبكة "أنين القيد" لشهر مارس الماضي، أن قوات الاحتلال اعتقلت 407 فلسطيني من أنحاء الضفة والقدس المحتلتين.

وطالت الاعتقالات وفقاً "لأنين القيد"،7 سيدات فلسطينيات، بينهن الطالبة في كلية الإعلام علا مرشود بعد اقتحام منزلها بنابلس ،و تعرضها لتحقيق قاسٍ

وواصلت قوات الاحتلال سياسة استهداف الأطفال الفلسطينيين، فاعتقلت 45 طفلاً بعد التنكيل بهم وتعريضهم للضرب المبرح.

يشار إلى أن الاحتلال يحتجز الأسرى الأطفال في معتقلات "الشارون، ومجدو، وعوفر"، في ظروف صحية وإنسانية سيئة للغاية، ويؤكد ذويهم أن أبنائهم يتعرضوا لتعذيب وشتائم على يد المحققين لإحبارهم على الاعتراف.

كما شهد الشهر الماضي إصدار مخابرات الاحتلال 104 أمر اعتقال إداري بينها 30 أمراً جديداً بحق أسرى محررين أعيد اعتقالهم، وطلبة جامعات ، في الوقت الذي يواصل فيه الأسرى الإداريين مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الثاني على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري .

وفي ذات السياق دخل 45 أسير أعواماً جديدة في معتقلات الاحتلال، بينهم أسرى تجاوزا أعوامهم العشرين على التوالي في الأسر بانتظار الإفراج عنهم.

وكشفت "أنين القيد" أن محاكم الاحتلال فرضت مبالغ طائلة على الأسرى، كغرامات وصل مجموعها إلى 307.250 شيقل ، كسياسة "إسرائيلية" لإثقال كاهل عائلات الأسرى.