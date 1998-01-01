جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

الرجال لا يعترفون بذكاء النساء رغم إثباته!

الأحد 08 أبريل 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجال لا يعترفون بذكاء النساء رغم إثباته!



وكالات / سما /

كشف باحثون أن الرجال يعتقدون أنهم أذكى من أقرانهم، حتى عند مقارنتهم بالنساء اللواتي تثبت درجاتهن أنهن ذكيات.

وركزت الدراسة الحديثة على بعض الطرق المستخدمة لتفسير سبب دفع الرجال إلى مرتبات أعلى، بالمقارنة مع النساء. كما أنها تفسر لماذا يتم تهميش النساء غالبا، عند طرح مواضيع تتعلق بالرياضيات والهندسة في المدرسة.

وتوصل الباحثون في جامعة ولاية أريزونا (ASU) إلى هذا الاكتشاف، بعد أن طلبوا من طلاب الجامعة التسجيل في دورة علمية مختصة بتحديد درجة ذكائهم وعلمهم.

وعلى وجه التحديد، أوكل إلى الطلاب تقدير ذكائهم الخاص مقارنة بكل شخص في الفصل الدراسي، بالإضافة إلى الطلاب الذين عملوا معهم بشكل مباشر.

وفوجئ الباحثون بأن النساء أكثر عرضة للتهميش مع التقليل من شأن ذكائهن، مقارنة بالرجال.

وعند إجراء المقارنة بين طالبة وطالب، كلاهما بمعدل درجات 3.3، فإن الطالب يقول إنه أذكى من 66% من طلاب الفصل. أما الطالبة، فتقول إنها أذكى من 54% فقط من باقي طلاب الفصل الدراسي.

ومن المرجح أن الطلاب الذكور أكثر عرضة للقول إنهم أكثر ذكاء من الأشخاص الذين يعملون معهم، وذلك بمقدار 3.2 مرة مقارنة بالإناث، سواء كان شركاؤهم من الذكور أم الإناث.

ويقول الخبراء إن هذه النتيجة جيدة فيما يتعلق بالتأثير على طريقة شعور الطلاب تجاه أنفسهم وقدراتهم الأكاديمية.

ونُشرت نتائج الدراسة الكاملة في مجلة Advances in Physiology Education.

#الرجال #النساء

أخبار ذات صلة

الرجل

مخاوف يكتمها الرجال عن النساء

النساء

هذه الأنواع من النساء يرفضها كل الرجال

2017-636284695976587156-658_608x403

لماذا تعيش النساء اكثر من الرجال ؟!

860x484 (3)

النساء يطلبن الطلاق أكثر من الرجال

النساء

8 كذبات عن النساء في الأفلام ينخدع بها الرجال!

أسباب لن تتوقعوها عن سرّ انجذاب النساء إلى الرجال المُضحكين!

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : غاندي الفلسطيني ولد فعلاً في غزة

مقتل رجل أعمال فلسطيني في دبي

"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

"نتنياهو" لا يريد احتلال غزة ولا الإطاحة بحماس. فماذا يريد؟

تفاصيل اجتماع الساعات الأربع لابن سلمان مع ملياردير إسرائيلي

ليبرمان يبرر استهداف الشهيد الصحافي مرتجى ويتهم العالم بالنفاق

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

الأخبار الرئيسية

حرق إطارات السيارات

الاحتلال يمنع صباح اليوم إدخال 4 شاحنات محملة بإطارات السيارات إلى غزة

محمد عنبر

استشهاد مواطن من طولكرم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام

كحلون : يريدون إحراجنا دوليا ولا يوجد أبرياء عند حدود غزة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يهدد : سنهاجم مواقع حماس اثناء المظاهرات على الحدود

هاكرز -ارشيفية

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

الاتصالات الفلسطينية