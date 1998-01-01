الرجال لا يعترفون بذكاء النساء رغم إثباته!

وكالات / سما /

كشف باحثون أن الرجال يعتقدون أنهم أذكى من أقرانهم، حتى عند مقارنتهم بالنساء اللواتي تثبت درجاتهن أنهن ذكيات.

وركزت الدراسة الحديثة على بعض الطرق المستخدمة لتفسير سبب دفع الرجال إلى مرتبات أعلى، بالمقارنة مع النساء. كما أنها تفسر لماذا يتم تهميش النساء غالبا، عند طرح مواضيع تتعلق بالرياضيات والهندسة في المدرسة.

وتوصل الباحثون في جامعة ولاية أريزونا (ASU) إلى هذا الاكتشاف، بعد أن طلبوا من طلاب الجامعة التسجيل في دورة علمية مختصة بتحديد درجة ذكائهم وعلمهم.

وعلى وجه التحديد، أوكل إلى الطلاب تقدير ذكائهم الخاص مقارنة بكل شخص في الفصل الدراسي، بالإضافة إلى الطلاب الذين عملوا معهم بشكل مباشر.

وفوجئ الباحثون بأن النساء أكثر عرضة للتهميش مع التقليل من شأن ذكائهن، مقارنة بالرجال.

وعند إجراء المقارنة بين طالبة وطالب، كلاهما بمعدل درجات 3.3، فإن الطالب يقول إنه أذكى من 66% من طلاب الفصل. أما الطالبة، فتقول إنها أذكى من 54% فقط من باقي طلاب الفصل الدراسي.

ومن المرجح أن الطلاب الذكور أكثر عرضة للقول إنهم أكثر ذكاء من الأشخاص الذين يعملون معهم، وذلك بمقدار 3.2 مرة مقارنة بالإناث، سواء كان شركاؤهم من الذكور أم الإناث.

ويقول الخبراء إن هذه النتيجة جيدة فيما يتعلق بالتأثير على طريقة شعور الطلاب تجاه أنفسهم وقدراتهم الأكاديمية.

ونُشرت نتائج الدراسة الكاملة في مجلة Advances in Physiology Education.