"خدمات الطفولة" تنظم رحلة تثقيفية ترفيهية للأطفال الأيتام بشرق غزة

غزة / سما /

نظمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، رحلة تثقيفية ترفيهية للأطفال الأيتام وأبناء الشهداء وذويهم بمناسبة يوم "اليتيم الفلسطيني" وتعزيزاً لمبدأ العودة إلى أراضيهم الفلسطينية المحتلة في نفوسهم وزيادة تمسكهم في بلادهم، وذلك بالتعاون مع لجنة زكاة الدرج بدعم فاعلي خير من دولتي الكويت والجزائر الشقيقتين، في منتجع شارم بارك السياحي جنوب مدينة غزة.

وأكد أمين سر الجمعية أ.أحمد الحسنات، حضور (600) طفل وذويهم، تم التعامل معهم وفق خطة أعدتها لجنة متكاملة ومدروسة تحت اشراف أمين الصندوق في خدمات الطفولة محمود المصري، لتوفير الراحة لهم ورسم البسمة على شفاههم وإدخال السعادة لقلوبهم والتخفيف من معاناتهم، وتعزيز المبادئ الوطنية لديهم وترسيخ حب الوطن في أفئدتهم، حيث قدم لهم الفقرات الترفيهية المتنوعة والأناشيد الوطنية وسكتشات المسرح التي تتحدث عن الوطن والعودةإليه، بالاضافة إلى تقديم وجبات الإفطار والغداء والتذاكر المجانية للألعاب المتنوعة والهدايا القيمة.

وفي ذات السياق قال المصري، :"جمعية خدمات الطفولة ستبقى الحضن الدافئ للأطفال جميعهم بما فيهم الأيتام وذوي الاعاقة والفقراء، ولن تتخلى عنهم وستحافظ عليهم وترعاهم بقدر المستطاع ونعمل على تطوير قدراتهم واحتضان مواهبهم المختلفة".

وشدد على أهمية تعليم الأطفال تعاليم الدين الاسلامي ثم التعليم وحب أراضيهم حتى يكونوا أكثر وعياً وثقافةً بالواقع والمجتمع ويقدموا إنجازات وأفكار تعمل على تقدم الوطن وتميزه بين دول العالم، معرباً عن شكره لفاعلي الخير من دولة الجزائر والكويت لدعمهم المتواصل لأسر الأيتام والمحتاجين في قطاع غزة المحاصر.

ومن جانبه، أشار نائب رئيس لجنة زكاة الدرج عمر مراد، أن زكاة الدرج تعمل ما بوسعها لدعم الأيتام وذويهم من توفير الكفالات المالية والمساهمة بدعمهم في التعليم وتقديم المنح الدراسية بالإضافة إلى السعى الدؤوب لإدخال الفرح لخلجات قلوب الاطفال .

وأشار الحسنات، إلى أن خدمات الطفولة قدمت درع َشكرٍ وتقدير لكل الجهات الداعمة للفعالية،بالاضافة إلى ايصال الشكر للفريق التطوعي الذي أدار الحفل بنجاح وحكمة.