الدفاع المدني يتعامل مع 172 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 172 حادث منها 98 حادث حريق و74 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 8/4/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ب9 حالات ، ومركبات 12 حالة وكراج بحالة واحدة ومطعم بحالتين ومحولات كهربائية وأعمدة بحالتين ومحل تجاري ب4 حالات وأعشاب وأشجار ب29 حالة وإطارات ومخلفات وغيرها ب 39 حالة ، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة الإهمال 36 حالة والحرق العمد 8 حالات والتماس الكهربائي ب7 حالات وعبث الأطفال بحالتين وأعمال شغب بحالة واحدة وأسباب مجهولة ب 44 حالة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب16 حالة ، و7 حالات إنقاذ محاصرين ، وحالتي إنقاذ ممتلكات وحالة إنهيار وحالتي تصريبف وشفط مياه و3 حالات إنقاذ حيوانات وحالة سحب مركبات وحالة فتح طريق و3 حالات معالجة تسرب غاز و6حالات التخلص من آفات ضارة وحالتي إزالة أشجار و13 حالة طلب مساعدة ، وحالتي إنقاذ من مكان مغلق و11 حالة إزالة زيوت ، و4 حالات إنقاذ مختلفة ؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت : حالتي إنزلاق مركبات و3 حالات تدهور و6 حالات تصادم مركبات و3 حالات بعوامل طبيعية و6 حالات إنقاذ من منزل مغلق وحالتين بمصاعد كهربائية عالقة و8 حالات إهمال وحالة إحتواء تسرب غاز و43 حالة أسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 306 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1811 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 138 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 50 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 14858 متدرب .