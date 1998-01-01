مجلي يعلن عن مساعدة مالية لعشرين الف طالب جامعي في غزة

رام الله /سما/

أعلنت مؤسسة البروفيسور عدنان مجلي التعليمية، اليوم، عن تقديم مساعدات مالية لعشرين الف طالب جامعي في غزة مطلع الشهر المقبل، واعتماد عدة منح دراسية في مجال الصحافة والاعلام، تغطي كافة الرسوم الدراسية، تحت إسم " منحة الشهيد الصحفي ياسر مرتجى".

وقال البروفيسور عدنان مجلي، ان مؤسسته خصصت مساعدات مالية لعشرين الف طالب من الفقراء في كل فصل دراسي. وقال: "ليس سرا ان أعدادا متزايدة من طلبة الجامعات في غزة غير قادرين على مواصلة الدراسة جراء الفقر والبطالة الناجمين عن الحصار، وعلينا جميعا ان نمد يد العون لهم ومساعدتهم في تحقيق احلامهم في إكمال دراستهم الجامعية.

وبشأن منحة الشهيد ياسر مرتجى، قال البرفسور مجلي؛ "هذه المنحة تأتي تقديرا لدور الصحفيين الفلسطينيين في ايصال الحقيقة الى العالم، ومساندة لهم في مواجهة ما يتعرضون له من مخاطر تصل الى حد استهدافهم جسديا، كما حصل مع الشهيد الصحفي المصور ياسر مرتجى".

واضاف: "ان الهدف من المنحة هى تخليد ذكرى الصحفي الشهيد مرتجى من خلال منحة دراسية تعمل على المساهمة في تعزيز دور الصحافة الحرة في فلسطين".

واضاف: "علينا جميعا ان نساند الشباب الفلسطيني الذي يتعرض للاعتداء والاستهداف اثناء عمله ونضاله من اجل حقوقه المشروعة وفِي مقدمتها الحرية والاستقلال".

وقال بان شروط التقديم للمنحة وتفاصيلها في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة قريبا، وسيتم دراستها عبر لجنة مختصة، لاعتماد الطلبة المستفيدين خلال العام الدراسي القادم، بحيث تكون الاولوية للطلبة المتفوقين وذويي الظروف الاقتصادية الصعبة ومن كافة انحاء الوطن بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.