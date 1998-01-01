نتنياهو : إسرائيل ستقف بثبات وتحتفظ بوجودها وأراضيها

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن إسرائيل ستقف بثبات وتحتفظ بوجودها وأراضيها وتواصل البناء بمشاركة جميع الإسرائيليين.

وأشاد نتنياهو بالجنود الإسرائيليين المتمركزين عند حدود قطاع غزة وتصديهم للمتظاهرين ومنعهم من اختراقها وتأمين عيد الفصح للمستوطنين في غلاف القطاع.

وقال "أحيي في المقام الأول جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحرسوننا طوال الوقت، ويحموننا من أولئك الذين يدعون أنهم يتظاهرون بالكلام من أجل حقوق الإنسان وهم يحملون العلم النازي، إنهم يتحدثون عن حقوق الإنسان، لكنهم في الحقيقة يريدون أن يدوسوا الدولة اليهودية".

وأضاف خلال احتفالات يهود المغرب بـ (عيد ميمونة) ومشاركته عائلة يهودية مغربية الاحتفال في (غان يفنه) "لن نمنحهم ذلك وسوف نقف بثبات، وسنحتفظ بأرضنا، وسنواصل البناء مع جميع قبائل إسرائيل وجميع مواطنيها، نحن نؤمن بأهلنا، ونؤمن بطريقنا، وأنا فخور بذلك، وسنظل نعمل معا من أجل الخلود لإسرائيل".