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حماس ترد على تهديدات الاحتلال بقصف غزة

الأحد 08 أبريل 2018 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تهديدات الاحتلال بقصف غزة



غزة / سما /

وصفت حركة "حماس" تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة حال استمرت مسيرات العودة الكبرى عند الحدود الشرقية بـ "الجوفاء التي لا قيمة لها".

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة إن "هذه التهديدات لا تخيفنا ولا تخيف حتى طفل فلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو أي مكان"، موضحاً أن "شعبنا منذ زمن طويل لم يعد يحسب حسابا لكل تهديدات وممارسات الاحتلال".

وأشار بدران إلى أن "هذه التهديدات تأتي لتعبر عن أزمة وحالة إرباك لدى الاحتلال خاصة انه جيشه الذي يتمتع بكل الإمكانيات وأساليب الفتك لا يمكنه التعامل مع شعب يتحرك بطريقة سلمية وحضارية وجماهيرية ليعبر عن طموحاته الوطنية".

ولفت إلى أن "محاولات الاحتلال بكل وسائل القتل والدمار من أجل انتزاع قرار من أهل غزة وشعبنا الفلسطيني بالتنازل عن القضية الفلسطينية أو ترك مشروع المقاومة، لم تنجح".

وحول مسيرات العودة، قال إن شعبنا الفلسطيني "أخذ قراراً لا رجعة عنه، بأنه سوف يذهب بهذا الاتجاه حتى النهاية".

وذكر أن مسيرة العودة ستتواصل وتتصاعد إلى حين بلوغها الذروة يوم 15 مايو المقبل (نكبة فلسطين)، "لنقول لأمريكا والاحتلال والذين يحاولون تشويه صورة النضال الفلسطيني أو عرقلة أي قرار يدين الاحتلال، نحن اصحاب الحق، ولا يمكن ان نتنازل أو نتراجع مهما كانت الاثمان أو التضحيات".

وبين أن "الصور التي تأتي أمام العالم في غزة والضفة تؤكد أصل القضية أن هناك شعب يعيش تحت الاحتلال ويمارس حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، وهناك جيش ودولة عبارة عن مجموعة من الإرهابيين يمارسون بشكل مباشر وعن قصد وترتيب مسبق قتل الابرياء والمدنيين والصحفيين"، مشدداً على أن "هذا يضع العالم كله أمام مسؤولياته".

#حماس #قصف غزة

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