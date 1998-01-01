جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة طولكرم تضبط مشتلا للمخدرات

الأحد 08 أبريل 2018 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

علنت شرطة محافظة طولكرم انها ضبطت مشتلا للمخدرات وبداخله 1872 شتله ليلة امس.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات "انه ووفقا لمعلومات دقيقه حصلت عليها ادارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة تفيد بوجود مشتل لزراعة اشتال مخدرة في سهل بلدة دير الغصون بالقرب من جدار "الضم والتوسع " على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان بعد حصولها على اذن تفتيش من النيابه العامة وعند وصولها بدات عملية تفتيش واسعه في المكان لوجود عدد من الدفيئات الزراعيه " بيوت بلاستيكية " مزروعه بالخضراوات في محاولة للتمويه واثناء ذلك وصلت لاحداى هذه الدفيئات مقام على مساحة دونم ارض وتمكنت من ضبط 1872 شتله يشتبه ان تكون اشتال الماريخوانا المخدرة بالاضافة الى 23.700كغم مارجونا مقطوف.

واضاف ارزيقات ان اطوال هذه الاشتال تراوحت ما بين 50 _180سم وقد قبضت الشرطة على شخصين مشتبه بهما وجاري ملاحقة عدد من الاشخاص لهم علاقة بزراعة هذه الأشتال .

واشاد ارزيقات بتعاون المواطن ورفضه لانتشار هذه الافة الخطيرة وابلاغه عن تجار السموم الامر الذي يساهم في منع الجريمه قبل وقوعها ووصول الشرطة بالوقت المناسب .

وبيّن ارزيقات بان الاراضي الفلسطينية تتعرض لهجمة لاغراقها بالمخدرات الا ان يقظت ومهارة ضباط ادارة مكافحة المخدرات وتعاون المواطن تساهم في قطع الطريق وتحول دون تحقيق اهداف من يسعون لذلك .

#شرطة #المخدرات

أخبار ذات صلة

حرق -ارشيفية

مواطنة تشعل النار في نفسها أمام مركز شرطة طولكرم

غزة : مروج للمخدرات يصيب مواطن بنيران مسدسه أثناء هروبه من الشرطة

انفاق غزة - ارشيف

الشرطة تضبط 3 فوهات ..مخدرات غزة والنفق الراجع !

عميل- ارشيفية

صحيفة : «القسّام» تضبط عميلاً اخترق وحدات التصنيع

جهاز تجسس شمال قطاع غزة

الاجهزة الامنية تضبط كاميرا تجسس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

موبايل - ارشيف

المباحث العامة تضبط شبكة "ابتزاز الكتروني" في رفح

الأكثر قراءة اليوم

مقتل رجل أعمال فلسطيني في دبي

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

"نتنياهو" لا يريد احتلال غزة ولا الإطاحة بحماس. فماذا يريد؟

تفاصيل اجتماع الساعات الأربع لابن سلمان مع ملياردير إسرائيلي

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد اهالي القطاع

الأخبار الرئيسية

كحلون : يريدون إحراجنا دوليا ولا يوجد أبرياء عند حدود غزة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يهدد : سنهاجم مواقع حماس اثناء المظاهرات على الحدود

هاكرز -ارشيفية

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

السنوار -قائد حماس

"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : غاندي الفلسطيني ولد فعلاً في غزة

الاتصالات الفلسطينية