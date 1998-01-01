شرطة طولكرم تضبط مشتلا للمخدرات

طولكرم / سما /

علنت شرطة محافظة طولكرم انها ضبطت مشتلا للمخدرات وبداخله 1872 شتله ليلة امس.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات "انه ووفقا لمعلومات دقيقه حصلت عليها ادارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة تفيد بوجود مشتل لزراعة اشتال مخدرة في سهل بلدة دير الغصون بالقرب من جدار "الضم والتوسع " على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان بعد حصولها على اذن تفتيش من النيابه العامة وعند وصولها بدات عملية تفتيش واسعه في المكان لوجود عدد من الدفيئات الزراعيه " بيوت بلاستيكية " مزروعه بالخضراوات في محاولة للتمويه واثناء ذلك وصلت لاحداى هذه الدفيئات مقام على مساحة دونم ارض وتمكنت من ضبط 1872 شتله يشتبه ان تكون اشتال الماريخوانا المخدرة بالاضافة الى 23.700كغم مارجونا مقطوف.

واضاف ارزيقات ان اطوال هذه الاشتال تراوحت ما بين 50 _180سم وقد قبضت الشرطة على شخصين مشتبه بهما وجاري ملاحقة عدد من الاشخاص لهم علاقة بزراعة هذه الأشتال .

واشاد ارزيقات بتعاون المواطن ورفضه لانتشار هذه الافة الخطيرة وابلاغه عن تجار السموم الامر الذي يساهم في منع الجريمه قبل وقوعها ووصول الشرطة بالوقت المناسب .

وبيّن ارزيقات بان الاراضي الفلسطينية تتعرض لهجمة لاغراقها بالمخدرات الا ان يقظت ومهارة ضباط ادارة مكافحة المخدرات وتعاون المواطن تساهم في قطع الطريق وتحول دون تحقيق اهداف من يسعون لذلك .