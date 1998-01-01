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تسيير سفن أوروبية لكسر حصار غزة

الأحد 08 أبريل 2018 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسيير سفن أوروبية لكسر حصار غزة



غزة / سما /

أكد رئيس المنتدى الفلسطيني في أوروبا حافظ الكرمي، اليوم السبت، عن بدء الاستعدادات لإطلاق مجموعة من سفن كسر الحصار من القارة الأوروبية تجاه قطاع غزة.

وقال الكرمي إنّ السفن ستنطلق في شهر حزيران/يونيو القادم بعد شهر رمضان، وسيكون على متنها مجموعة من النشطاء الاوروبيين والدوليين المنادين بكسر حصار غزة.

وفي غضون ذلك، أكدّ الكرمي أن المسيرات والفعاليات المشاركة في مسيرات العودة لم تتوقف في الساحة الأوروبية، مشيرا إلى أنه جرى تنظيم العشرات من المسيرات والوقفات الاحتجاجية كان آخرها اليوم السبت في العاصمة البريطانية لندن، تنديدا بمواقف بريطانيا المساندة للاحتلال ودعما لمسيرات العودة.

وانتقد غياب الدور الرسمي للسلطة الفلسطينية ممثلا بسفرائها وممثلياتها في القارة الاوروبية، مشيرا إلى أن لا يوجد أي مشاركة لهم في إطار تحشيد الدعم الشعبي والجماهيري لنصرة القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف جرائم الحرب المرتكبة ضد قطاع غزة.

وأضاف أنّ السلطة لا تزال تتعامل مع الاحداث كجهة تريد رفع العتب فقط دون أن تتبنى هذا الجهد، أو حتى استثماره ولوفي الجانب القانوني من خلال محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وحذر من التحرك العربي الرسمي الرامي لـوقف مسيرات العودة والضغط باتجاه حصرها والقضاء عليها.

وبيّن وجود تحركات من أطراف مساندة للاحتلال الإسرائيلي في أوروبا، بدأت بنشر الاشاعات حول مسيرات العودة، وتشير إلى دور هذه الأطراف الإقليمية في السعي لإجهاض الحراك.

وأكدّ الكرمي ضرورة الحفاظ على الحراك وسلميته، والتمسك بأهدافه وفي المقدمة منها تثبيت حق العودة.

"الرسالة نت"

#سفن

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