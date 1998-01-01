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مقتل عشرات الجنود السودانيين في كمين للحوثيين باليمن

الأحد 08 أبريل 2018 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عشرات الجنود السودانيين في كمين للحوثيين باليمن



وكالات / سما /

قتل عشرات من الجنود السودانيين ليل الخميس الجمعة في كمين للمتمردين الحوثيين قرب مدينة ميدي في اليمن، كما افادت مصادر عسكرية وقناة (المسيرة) التابعة للتمرد اليوم السبت.

وقالت المصادر العسكرية ان الجنود قتلوا في عمليات "قنص المتمردين الحوثيين لهم وباستخدام عبوات ناسفة أيضا".

وقال ضابط ميداني لوكالة (فرانس برس) ان الحوثيين "استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم الى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية (...) ما جعلها في مرمى نيرانهم".

من جهتها، بثت قناة (المسيرة) لقطات قالت انها "انكسار زحف القوات السودانية في صحراء ميدي" وما وصفته بأنه "جانب من قتلى الجيش السوداني والدبابات التي دمرها وأعطبها ابطال الجيش واللجان الشعبية".

ولم يتسن الحصول على اَي تعليق من السلطات السودانية.

#السودان

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