الطقس: انخفاض الحرارة وتوقع هطول امطار

وكالات / سما /

كون الجو غائماً جزئياً ، وتكون فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/04/09: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/04/10: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاربعاء 2018/04/11: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .