جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض الحرارة وتوقع هطول امطار

الأحد 08 أبريل 2018 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض الحرارة وتوقع هطول امطار



وكالات / سما /

كون الجو غائماً جزئياً ، وتكون فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/04/09: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/04/10: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاربعاء 2018/04/11: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#الطقس

أخبار ذات صلة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

قادة حماس

"حماس" منفتحة على اقتراحات مصرية للمضي بالمصالحة..وتوقع انضمام وفد فتحاوي!

طقس : امطار غزيرة على مختلف المناطق تبدا الاربعاء

اسمنت مصري - غزة

غزة: انخفاض أسعار الاسمنت يعيد النشاط لقطاع العمران

الأمم المتحدة: انخفاض 50 % في المساعدات الدولية للسلطة وتضاعف سكان غزة خلال 30 عاما

توقعات الطقس حتى الأسبوع القادم في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مقتل رجل أعمال فلسطيني في دبي

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

"نتنياهو" لا يريد احتلال غزة ولا الإطاحة بحماس. فماذا يريد؟

تفاصيل اجتماع الساعات الأربع لابن سلمان مع ملياردير إسرائيلي

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد اهالي القطاع

الأخبار الرئيسية

كحلون : يريدون إحراجنا دوليا ولا يوجد أبرياء عند حدود غزة

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يهدد : سنهاجم مواقع حماس اثناء المظاهرات على الحدود

هاكرز -ارشيفية

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

السنوار -قائد حماس

"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : غاندي الفلسطيني ولد فعلاً في غزة

الاتصالات الفلسطينية