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منظمة الصحافة الاسرائيلية تطالب بالتحقيق مع رئيس اركان الاحتلال

السبت 07 أبريل 2018 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحافة الاسرائيلية تطالب بالتحقيق مع رئيس اركان الاحتلال



القدس / سما /

طالبت منظمة الصحفيين الاسرائيليين باستجواب رئيس اركان جيش الاحتلال عقب استهداف الصحفيين الفلسطينيين اثناء تغطيتهم لاحداث مسيرة العودة على حدود قطاع غزة والتي اسفرت عن استشهاد مصور صحفي واصابة اخرين بالرصاص.

ووفق بيان المنظمة قالت فيه": اننا ننظر بخطورة لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل الجيش خاصة وانهم موجودين في مناطق النزاع لتغطية الاحداث وليس من المفترض أن يؤذي الجيش الصحفيين الذين يقومون بعملهم".

وطالبت المنظمة باستجواب رئيس الاركان والرد على ما اقترفه الجيش بحق الصحفيين على حدود غزة , وهل هناك توجيهات تعطى للجيش بشأن سلوكهم فيما يتعلق بالصحفيين أثناء المظاهرات, وهل هناك معاملة خاصة لوسائل الاعلام وما إذا كان الجنود الذين شاركوا في اطلاق النار واستهداف الصحفيين قد تم إطلاعهم على الطرق المناسبة للتعامل مع للصحفيين".

#الصحافة الاسرائيلية

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