فرنسا تدين "اطلاق النار العشوائي" للجيش الاسرائيلي في غزة

وكالات / سما /

دانت فرنسا اليوم السبت "اطلاق النار العشوائي" للجيش الاسرائيلي الذي ادى الى مقتل تسعة فلسطينيين أمس الجمعة ودعت الى "ضبط النفس" في استخدام القوة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول في بيان "تدين فرنسا اطلاق النار العشوائي للجيش الاسرائيلي. لا بد من القاء الضوء على هذه الحوادث الخطيرة".

وتجمع آلاف الفلسطينيين أمس الجمعة قرب السياج الفاصل عند حدود قطاع قطاع غزة المحاصر للجمعة الثانية على التوالي.

وكانت مواجهات اندلعت في "يوم الارض" الذي يصادف 30 آذار (مارس) من كل عام مع بدء "مسيرة العودة"، وأدت الى مقتل 19 فلسطينيا في أكبر حصيلة منذ حرب 2014 على قطاع غزة.

واضافت المتحدثة "تطلب فرنسا من السلطات المعنية ضبط النفس مشددة على ان استخدام القوة يجب الا يكون مفرطا طبقا للقانون الدولي الانساني تفاديا لوقوع ضحايا جديدة".

وتابعت "رفع القيود المفروضة على غزة مع الضمانات الامنية اللازمة لاسرائيل سيتيح فقط انهاء الازمة الانسانية وتفادي تأجيج التوترات".