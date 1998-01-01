جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان يبرر استهداف الشهيد الصحافي مرتجى ويتهم العالم بالنفاق

السبت 07 أبريل 2018 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يبرر استهداف الشهيد الصحافي مرتجى ويتهم العالم بالنفاق



وكالات

 حاول وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم السبت، تبرير عملية قنص واستهداف الصحافي ياسر مرتجى قبالة حدود خانيونس أمس الجمعة، ما أدى الى استشهاده متأثرا بجروحه فجر اليوم السبت.

وزعم ليبرمان في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عبرية أن عناصر (حماس) يتخفون بملابس الصحافيين ويستخدمون سيارات الإسعاف ويرتدون ملابس تشبه زي عناصر الهلال الأحمر للاقتراب من السياج الأمني.

وقال ليبرمان "نحن لن نتحمل أي مخاطر أمنية، وكل من يقترب من السياج الأمني يعرض نفسه للخطر"، متهما (حماس) بإرسال من وصفهم بـ "الإرهابيين" تحت ستار المدنيين للإضرار بالسيادة الإسرائيلية.

وأضاف "العالم يقدم لنا هذا العرض الإرهابي كمظاهرة مدنية، هذا هو النفاق بذاته، في نهاية الأسبوع قتل نظام الأسد 48 سوريا مدنيا بينهم 8 أطفال و6 نساء ولم يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق ولم يجتمع مجلس الأمن وتجاهلت الجامعة العربية ذلك، وبطبيعة الحال لم تسمع (بي بي سي) بذلك".

واعتبر ليبرمان أن الوضع الأمني خلال عطلة عيد الفصح هو الأكثر أمنا وهدوءا خلال السنوات الأخيرة رغم كل التحديات التي تحيط بإسرائيل، مشيدا بالجهود الأمنية للجيش ومختلف قوات الأمن.

أخبار ذات صلة

محمد مرتجى

سلطات الاحتلال تقرر مواصلة اعتقال "محمد مرتجى " ممثل "تيكا" التركية بغزة

اسماعيل هنية

هنية: القضية الفلسطينية في محل استهداف ومحاولات يائسة لتصفيتها

المصالحة -ارشيف

مصر تضغط على حماس لإنهاء التحقيقات في استهداف الحمد الله

منظمة التحرير

عضو بمنظمة التحرير : ما قبل استهداف الحمد الله وفرج شيئ وما بعده شيئ آخر

استهداف الحمدلله

حماس تدين استهداف موكب الحمدلله وتستهجن اتهامات السلطة لها

الزهار- ارشيف

الزهار ينفي التصريحات المنسوبة له حول استهداف موكب الحمد الله

الأكثر قراءة اليوم

مقتل رجل أعمال فلسطيني في دبي

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

"نتنياهو" لا يريد احتلال غزة ولا الإطاحة بحماس. فماذا يريد؟

البردويل: "التمكين" انتهى عصره ولن يُفرض على حماس

تفاصيل اجتماع الساعات الأربع لابن سلمان مع ملياردير إسرائيلي

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يهدد : سنهاجم مواقع حماس اثناء المظاهرات على الحدود

هاكرز -ارشيفية

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

السنوار -قائد حماس

"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : غاندي الفلسطيني ولد فعلاً في غزة

استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة

الاتصالات الفلسطينية