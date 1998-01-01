جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حركة فتح ترد على تصريحات البردويل

السبت 07 أبريل 2018 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة فتح ترد على تصريحات البردويل



رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن, مصر باعلان موقف واضح حول الجهة التي ترفض انهاء نتائج " الانقلاب الاسود " معتبرا ان تصريحات القيادي في حماس صلاح البردويل وغيره من قادة  الحركة تعكس حقيقة موقف حماس الرافض للمصالحة.

وقال محيسن في تصريح لاذاعة “صوت فلسطين”، صباح السبت، ان حركة حماس لم ترغب يوما بانهاء نتائج الانقلاب الاسود الذي قامت به مبينا ان ادعاءها بانها تريد المصالحة كان في اطار مناورة لارضاء بعض الاطراف العربية والاقليمية التي تسعى لانهاء الانقسام.

واضاف ان حركة حماس تكشف يوميا انها لا تؤمن بالعمل الوطني الفلسطيني بل تؤمن بالعمل في اطار جماعة الاخوان المسلمين التي ومنذ انطلاقتها تعمل ضد صالح الامة. وشدد محيسن على ان ايادي حركة فتح والقيادة ستبقى دائما ممدودة لانهاء الانقسام مؤكدا ان فتح تراهن على شعبنا الذي سيفشل كل مخططات حماس لفصل غزة عن الضفة واقامة امارة فيها.

وطالب محيسن مصر باعلان موقف واضح حول الجهة التي ترفض انهاء نتائج الانقلاب الاسود مشددا على انه ان الاوان للنظر الى المصلحة الوطنية العليا اكثر من النظر الى مصلحة حزبية معتبرا ان حماس خرجت عن الصف الوطني منذ 11 عاما من خلال اصرارها على التمسك بهذا الجزء المختطف من الوطن لانها تكسب مليارات الدولارات من وراء الانقسام.

وكان القيادي في حماس صلاح بردويل اكد في تصريح تلفزيوني امس ان حماس لن تسمح بتمكين حكومه الوفاق الوطني في قطاع غزة. وردا على سؤال حول تجدد الجهود المصريه لدفع المصالحه، قال بردويل ان احدا لن يستطيع ان يفرض على حماس الرجوع لمربع تمكين الحكومة مجددا.

#فتح #حماس #البردويل

أخبار ذات صلة

بردويل - ارشيف

البردويل ينفي تصريحات نسبت له اليوم حول الكهرباء والوقود

صلاح البردويل

البردويل يعلن شروط حركة حماس لاتمام المصالحة

محاولة اغتيال الحمد الله - ارشيف

اللواء منصور ينفي تصريحات البردويل بشأن محاولة اغتيال الحمد الله

البردويل يعتذر عن تصريحات سابقة ويؤكد انها كانت انفعالية ولا تعكس روح البيان الختامي

نيكولا ي ميلادينوف

ميلادينوف يدين تصريحات القيادي في حركة حماس " السنوار "

البردويل

مفبركة.. ﻿البردويل ينفي عرض القسام خطة لتخلي حماس عن غزة

الأكثر قراءة اليوم

مقتل رجل أعمال فلسطيني في دبي

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

"نتنياهو" لا يريد احتلال غزة ولا الإطاحة بحماس. فماذا يريد؟

البردويل: "التمكين" انتهى عصره ولن يُفرض على حماس

تفاصيل اجتماع الساعات الأربع لابن سلمان مع ملياردير إسرائيلي

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يهدد : سنهاجم مواقع حماس اثناء المظاهرات على الحدود

هاكرز -ارشيفية

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

السنوار -قائد حماس

"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : غاندي الفلسطيني ولد فعلاً في غزة

استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة

الاتصالات الفلسطينية