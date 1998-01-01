حركة فتح ترد على تصريحات البردويل

رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن, مصر باعلان موقف واضح حول الجهة التي ترفض انهاء نتائج " الانقلاب الاسود " معتبرا ان تصريحات القيادي في حماس صلاح البردويل وغيره من قادة الحركة تعكس حقيقة موقف حماس الرافض للمصالحة.

وقال محيسن في تصريح لاذاعة “صوت فلسطين”، صباح السبت، ان حركة حماس لم ترغب يوما بانهاء نتائج الانقلاب الاسود الذي قامت به مبينا ان ادعاءها بانها تريد المصالحة كان في اطار مناورة لارضاء بعض الاطراف العربية والاقليمية التي تسعى لانهاء الانقسام.

واضاف ان حركة حماس تكشف يوميا انها لا تؤمن بالعمل الوطني الفلسطيني بل تؤمن بالعمل في اطار جماعة الاخوان المسلمين التي ومنذ انطلاقتها تعمل ضد صالح الامة. وشدد محيسن على ان ايادي حركة فتح والقيادة ستبقى دائما ممدودة لانهاء الانقسام مؤكدا ان فتح تراهن على شعبنا الذي سيفشل كل مخططات حماس لفصل غزة عن الضفة واقامة امارة فيها.

وطالب محيسن مصر باعلان موقف واضح حول الجهة التي ترفض انهاء نتائج الانقلاب الاسود مشددا على انه ان الاوان للنظر الى المصلحة الوطنية العليا اكثر من النظر الى مصلحة حزبية معتبرا ان حماس خرجت عن الصف الوطني منذ 11 عاما من خلال اصرارها على التمسك بهذا الجزء المختطف من الوطن لانها تكسب مليارات الدولارات من وراء الانقسام.

وكان القيادي في حماس صلاح بردويل اكد في تصريح تلفزيوني امس ان حماس لن تسمح بتمكين حكومه الوفاق الوطني في قطاع غزة. وردا على سؤال حول تجدد الجهود المصريه لدفع المصالحه، قال بردويل ان احدا لن يستطيع ان يفرض على حماس الرجوع لمربع تمكين الحكومة مجددا.