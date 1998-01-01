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مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد اهالي القطاع

السبت 07 أبريل 2018 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد اهالي القطاع



القاهرة / وكالات /

أعربت مصر عن إدانتها لاستمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي على حدود قطاع غزة .

وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان صحفي اليوم السبت ، "على رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وطالبت المجتمع الدولي بـ "العمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن باقي الحقوق التي أٌقرتها الشرعية الدولية".

وكان 10مواطنين بينهم مصور صحفي استشهدوا أمس الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

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