جيش الاحتلال يهدد : سنهاجم مواقع حماس اثناء المظاهرات على الحدود

القدس المحتلة / سما /

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف "مواقع ومصالح" لحركة حماس في قطاع غزة اثناء التظاهرات على الحدود وفي حال استمرارها .

وافادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "الجيش لا يمكن أن يقبل بتحويل منطقة السياج إلى معركة استنزاف ساخنة طوال الوقت سواءً فوق الأرض عبر استمرار المسيرات، وتحتها عبر استمرار حفر الأنفاق".

وبحسب الصحيفة؛ "يعتقد الجيش أن حماس تقوم بتسيير التظاهرات في الميدان وستحاول الحفاظ على جذوتها حتى منتصف الشهر القادم، في حين سيخرج عدد الضحايا المرتفع المجتمع الدولي من لا مبالاته والذهاب نحو ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش سيحاول التقليل من عدد المصابين بالتظاهرات المقبلة خشية تدهور الأمور نحو مواجهة واسعة في القطاع، "والتي لا ترغب بها حماس الآن" بحسب وجهة نظر الاستخبارات الإسرائيلية.

كما أن المستوى السياسي الإسرائيلي– بحسب الصحيفة- غير معني بالتصعيد على جبهة القطاع سواءً بسبب الثمن الباهظ المرتبط بهكذا مواجهة، أو على ضوء التطورات السلبية لـ"إسرائيل" على الجبهة الشمالية في سوريا.