الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس

أحمد جمعة/سما/

أكد رئيس مجلس النواب الأردنى، المهندس عاطف الطراونة، أن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية ومتجذرة وفضلها يعود إلى الشعبين المصرى والأردنى، موضحا أن العلاقات بين مؤسسات الدولتين العلاقات قوية ومتينة، كما أن العلاقة بين البرلمانين المصرى والأردنى فى أحسن حالاتها،

وأكد «الطراونة» فى أول حوار مع صحيفة مصرية اختص به «اليوم السابع» خلال زيارته القصيرة إلى القاهرة، أن مصر تقود العالم العربى ولها ثقل سياسى كبير جدا ولها حضور لافت فى جميع المحافل الدولية، موضحا أن مصلحة الأردن الوطنية ترتبط بالمصالحة الفلسطينية.

وفيما يلى نص الحوار..