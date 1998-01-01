جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية": تطالب بصيغة جديدة لعمل مجلس الأمن تبطل مفعول الموقف الأمريكي

السبت 07 أبريل 2018 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغربين بأشد العبارات إقدام الولايات المتحدة على إفشال صدور بيان عن مجلس الأمن بالأمس للمرة الثانية بخصوص ما يجري على حدود قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن الإدارة الأميركية أفشلت مشروع بيان آخر مماثل يوم الجمعة الماضي، بالرغم من تواضع البيان وغير إلزامه بشيء، وما ذكر فيه هو أضعف ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن.

واعتبرت الوزارة أن الموقف الأميركي المنحاز بشكل أعمى للاحتلال يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكيها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، كما أنه امتداد لمواقف أميركية معادية لشعبنا وحقوقه، واستمراراً في محاولاتها لإجهاض أي جهد فلسطيني وعربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية ومشاريعا الهدافة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ورأت الوزارة أن تعطيل أميركا لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته، يفرض على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية، بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول الفيتو والاعتراض الأميركي، إذا كان مخالفاً للمبادئ والمواثيق والأهداف التي أنشئت على أساسها المنظومة الأممية، وبدون ذلك سيبقى مجلس الأمن رهينة عاجزة في ظل الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال، وسيفقد ما تبقى من مصداقيته، الأمر الذي يشرعن "شريعة الغاب" ومفاهيم البلطجة والقوة.

وأكدت أنها ستواصل العمل بكل قوة من أجل توفير الحماية الدولية من لشعبنا، وتتبع جميع الاجراءات القانونية الدولية لتشكيل لجنة تحقيق أممية في جرائم الاحتلال، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وأمنيين وعسكريين.

#وزارة الخارجية

أخبار ذات صلة

الخارجية

"الخارجية" تطالب الأمم المتحدة التصدي للابتزاز ورفض تحويل "الأونروا" الى آداة لتوطين اللاجئين

عريقات - ارشيف

عريقات وصل مساء اليوم القاهرة لـ"إحتواء أزمة " بعد قرار مجلس الأمن

ترامب وصهره

"ميدل إيست آي" يكشف بنود صفقة القرن.. و"قدس جديدة"

فريدمان ونتنياهو - ارشيف

السلطة تطالب بوضع السفير الأمريكي لدى إسرائيل على لائحة الإرهاب

مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون لوقف تمويل السلطة الفلسطينية

أبو مازن

" الأمن الاسرائيلي " يربط عملية الدهس باستراتيجية أبو مازن !

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد : الرواتب حق لغزة وليست منة من احد ولم اصرح ابدا بقطعها ..تصرف الاحد

يوسي بيلين :فيصل الحسيني ابلغنا بان جماهير غزة ستجتاح الحدود يوما ما دون سلاح

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

إسرائيل تمنع إدخال الكاوشوك الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

الاحتلال يزعم إحباط محاولات تنفيذ عمليات تحت ستار الدخان شرق غزة

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

الأخبار الرئيسية

هاكرز -ارشيفية

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

السنوار -قائد حماس

"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : غاندي الفلسطيني ولد فعلاً في غزة

استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة

الشهيد

صور: 8 شهداء و 1070 اصابة برصاص الاحتلال في "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة"

الاتصالات الفلسطينية