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العالم الفلسطيني مجلي يتبرع بمليون $ دعما لبرامج "كلية القدس بارد"

السبت 07 أبريل 2018 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالم الفلسطيني مجلي يتبرع بمليون $ دعما لبرامج "كلية القدس بارد"



رام الله /سما/


اعلن العالم ورجل الاعمال الفلسطيني البروفيسور عدنان مجلي، تبرعه بمبلغ مليون دولار لصالح كلية "القدس بارد"، لتطوير  برامج واساليب تعليمية حديثة  ومتطورة لطلبة جامعة القدس،  وكلية "القدس بارد"، ضمن الشراكة الفريدة من نوعها بين الجامعتين والتي حققت قفزة في مستوى التعليم العالي وآلياته ومخرجاته في فلسطين.

وجاء اعلان البروفيسور مجلي  عن المنحة التي سيقدمها خلال اربع سنوات،  خلال ترؤسه في نيويورك، اجتماع المجلس الاستشاري لكلية "القدس بارد"  بحضور رئيس جامعة القدس،  البروفيسور عماد ابوكشك، ورئيس كلية بارد الامريكية البروفيسور ليون بويلسين.

واكد بروفيسور مجلي خلال الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، دعمه للتعليم العالي الفلسطيني، الذي يقدم العلم والمعرفة بجودة عالية ومستوى متقدم، من شأنه رفع مستوى كفاءة الخريجيين في فلسطين، مما يعتبر استثمارا هائلا بطاقات وابداعات الشباب الذين هم بناة مستقبل وطننا. 

 وكما بحث الاجتماع، سبل توفير المنح الدراسية  لقطاع واسع من الطلبة ذوي المواهب والظروف الاجتماعية الخاصة لتمكين جامعة القدس من الاستمرار والتوسع في تقديم العلم والمعرفة  بمعايير عالمية حديثة ومتطورة، ضمن برامجها التي تركز على مد يد العون والاستشارة والتدريب والتوظيف في سوق العمل للطلبة اصحاب الافكار الريادية والمواهب المبتكرة، ضمن دراسة ناقشها المجلس الاستشاري لمراحل النمو  المختلفة المواكبة لإحتياجات المجتمع الفلسطيني.

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