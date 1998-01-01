وفد الاتحاد العام لعمال فلسطين في القاهرة يلتقي الوفد السوداني

القاهرة / سما /

التقى وفد الاتحاد العام لعمال فلسطين برئاسة محمود أبو الوفا ، الأمين العام وعضوي الأمانة العامة محمد أبو زيد وسوزان تيسير بوفد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة رئيس الاتحاد المهندس يوسف عبد الكريم .

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة اللقاءات التي سيقوم بها الاتحاد العام لعمال فلسطين خلال تواجده في العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل العربي وكذلك في دورة اجتماعات الأمانة العامة والمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .

وبحث اللقاء الفلسطيني السوداني العلاقات الثنائية بين الاتحادين وسبل تطويرها بما يخدم عمال ونقابات البلدين الشقيقين وكذلك تنسيق الجهود والمواقف بما يخدم القضية الفلسطينية وعدم صمود عمال وشعب فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين .

واستعرض الاجتماع آليات العمل المشترك لخدمة دور ومكانة اتحاد العمال العرب وتعزيز دوره العربي والدولي لخدمة قضايا الأمة العربية وفي القلب منها قضية فلسطين ، وتم الاتفاق على الترتيب لتوقيع بروتوكول للتعاون والعلاقات الثنائية بين اتحادي عمال فلسطين والسودان ، حيث سيقوم وفد من اتحاد عمال فلسطين برئاسة أمينه العام محمود أبو الوفا بزيارة الخرطوم للتوقيع على البروتوكول التعاوني بعد مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في جنيف في حزيران المقبل .

وقال محمود أبو الوفا الأمين العام أن العلاقات النقابية والعمالية الفلسطينية السودانية هي علاقات قوية ومتجذرة وهي علاقات تاريخية تجمع الاتحادين دائماً في إطار العمل الوحدوي العربي المشترك ، مثمناً الجهود والمواقف السودانية الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني والتي تقف دائماً في خندق دعم وتأييد وإسناد الحقوق العادلة لشعبنا وقضيتنا والتي تترجم مواقفها إلى سياسات ملموسة في خدمة وعدم عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين على كافة المستويات .