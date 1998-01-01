جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد الاتحاد العام لعمال فلسطين في القاهرة يلتقي الوفد السوداني

السبت 07 أبريل 2018 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة / سما /

 التقى وفد الاتحاد العام لعمال فلسطين برئاسة محمود أبو الوفا ، الأمين العام وعضوي الأمانة العامة محمد أبو زيد وسوزان تيسير بوفد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة رئيس الاتحاد المهندس يوسف عبد الكريم .

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة اللقاءات التي سيقوم بها الاتحاد العام لعمال فلسطين خلال تواجده في العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل العربي وكذلك في دورة اجتماعات الأمانة العامة والمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .

وبحث اللقاء الفلسطيني السوداني العلاقات الثنائية بين الاتحادين وسبل تطويرها بما يخدم عمال ونقابات البلدين الشقيقين وكذلك تنسيق الجهود والمواقف بما يخدم القضية الفلسطينية وعدم صمود عمال وشعب فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين .

واستعرض الاجتماع آليات العمل المشترك لخدمة دور ومكانة اتحاد العمال العرب وتعزيز دوره العربي والدولي لخدمة قضايا الأمة العربية وفي القلب منها قضية فلسطين ، وتم الاتفاق على الترتيب لتوقيع بروتوكول للتعاون والعلاقات الثنائية بين اتحادي عمال فلسطين والسودان ، حيث سيقوم وفد من اتحاد عمال فلسطين برئاسة أمينه العام محمود أبو الوفا بزيارة الخرطوم للتوقيع على البروتوكول التعاوني بعد مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في جنيف في حزيران المقبل .

وقال محمود أبو الوفا الأمين العام أن العلاقات النقابية والعمالية الفلسطينية السودانية هي علاقات قوية ومتجذرة وهي علاقات تاريخية تجمع الاتحادين دائماً في إطار العمل الوحدوي العربي المشترك ، مثمناً الجهود والمواقف السودانية الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني والتي تقف دائماً في خندق دعم وتأييد وإسناد الحقوق العادلة لشعبنا وقضيتنا والتي تترجم مواقفها إلى سياسات ملموسة في خدمة وعدم عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين على كافة المستويات .

#عمال فلسطين #وفد

أخبار ذات صلة

السنوار و هنية

صحيفة: هنية يلتقي في القاهرة بالذراع اليمنى لدحلان وهذا ما سيناقشه الوفد مع المصريين

هنية مع الوفد المصري

هنية يلتقي الوفد الأمني المصري بغزة

رئيس الوفد المصري مع هنية

صور: عودة وفد حماس إلى قطاع غزة و الوفد المصري يلتقي هنية

الوفد المصري يلتقي قيادة الجهاد الإسلامي

الوفد الامني المصري يلتقي قيادة الجهاد الإسلامي في غزة وهذا ما تم بحثه

الوفد المصري يلتقي أبو عمرو

الوفد المصري يلتقي نائب رئيس الوزراء "أبو عمرو " في غزة

الوفد المصري يلتقي "السنوار" لبحث آليات المصالحة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد : الرواتب حق لغزة وليست منة من احد ولم اصرح ابدا بقطعها ..تصرف الاحد

يوسي بيلين :فيصل الحسيني ابلغنا بان جماهير غزة ستجتاح الحدود يوما ما دون سلاح

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

إسرائيل تمنع إدخال الكاوشوك الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

الاحتلال يزعم إحباط محاولات تنفيذ عمليات تحت ستار الدخان شرق غزة

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

الأخبار الرئيسية

هاكرز -ارشيفية

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

السنوار -قائد حماس

"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : غاندي الفلسطيني ولد فعلاً في غزة

استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة

الشهيد

صور: 8 شهداء و 1070 اصابة برصاص الاحتلال في "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة"

الاتصالات الفلسطينية