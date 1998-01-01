يوم علمي بالجامعة الإسلامية بمناسبة يوم الصحة العالمي

غزة / سما /

عقد قسم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم في الجامعة الإسلامية يوماً علمياً بمناسبة يوم الصحة العالمي، وذلك في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، بحضور الدكتور فايز المبحوح- نائب عميد كلية العلوم، الدكتور صائب العويني- رئيس قسم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية، ولفيف من المهتمين والمعنيين، وجمع من أعضاء هيئة التدريس وطلبة القسم.

الجلسة الافتتاحية

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم العلمي، أشار الدكتور العويني إلى أن اليوم العلمي يناقش بعض القضايا الصحية التي تهم المجتمع الفلسطيني، وبين أن الصحة من النعم الكبرى التي أنعم الله بها على البشر؛ من أجل تيسير أمورهم وحياتهم اليومية.

وأكد الدكتور العويني أن واجب الفرد المحافظة على صحته، وعدم إهمالها، ونوه إلى أن عقد اليوم العلمي هو باب من أبواب الإرشاد والتوعية بأهمية الصحة، وتشجيع الناس على الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تقديم الأبحاث الصحية التي تهم المجتمع.

ولفت الدكتور العويني أن وجود تعاون مشترك مع الأقسام الأخرى في الكلية من أجل إيجاد أفضل سبيل لعلاج المرضى، آملاً أن يكون هناك مزيداً من المحاضرات لتقديم الفائدة والخبرة للجميع.

محاضرات اليوم العلمي

وفيما يتعلق بمحاضرات اليوم العلمي، فقد تحدث الدكتور فايز المبحوح عن السمنة ومخاطرها على الصحة العامة، وأشارت الدكتورة سميدار شبات- طبيب عام، إلى كيفية تجنب ضغط الدم، ونوه الدكتور عبد الفتاح عبد ربه- أستاذ العلوم البيئية المشارك في قسم الأحياء، إلى المبيدات الكيميائية ومخاطرها البيئية والصحية، وتطرق الدكتور صلاح جاد الله- عضو هيئة تدريس في كلية العلوم، إلى الجينات والسمنة.