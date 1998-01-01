جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حمدونة يطالب بحماية الصحفيين الفلسطينيين من استهتار الجيش وانتهاك السجان

السبت 07 أبريل 2018 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم السبت اتحاد الصحفيين الدوليين والعرب، ومجلس حقوق الانسان ، والصليب الأحمر الدولى والمنظمات الحقوقية الدولية والانسانية بحماية الصحفيين الفلسطينيين المعرضين للقتل و الاعتقال ، في ظل استهتار الجيش الاسرائيلى شرق قطاع غزة ومناطق الاحتكاك في الضفة الغربية ، ومن بطش أجهزة الأمن والسجان في السجون والمعتقلات .

وأضاف د. حمدونة إن جريمة تعامل جنود الاحتلال مع الشهيد الصحفى ياسر مرتجى رغم ابراز اشارة الصحافة ، واعتقال العشرات من الاعلاميين والصحفيين والابقاء على ما يقارب من 28 صحفياً معتقلاً في سجون الاحتلال ، واعتقال المدنيين لمجرد النشاط الاعتيادى على صفحات التواصل الاجتماعى واعتبارها تهمة ، جميعها انتهاكات مخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية  ، وتشكل ممارسات جرائم حرب وفق قواعد القانون الدولى .

ودعا د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات والجرائم، وملاحقة مرتكبيها ، من مطلقى الأوامر العسكرية من الضباط والمسئولين في أوساط الجيش ، وأجهزة الأمن ، وضباط ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية .

#رأفت حمدونة

أخبار ذات صلة

29 يوما في تحدي السجان الاسرائيلي واضراب تجاري اليوم الاثنين تضامنا مع الاسرى

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تطالب النيابة بالتراجع عن حجب مواقع اعلامية فلسطينية

نقابة الصحفيين تدعو الى مقاطعة المؤسسات الرسمية الامريكية اعلاميا

الباحث سلامة معروف

غزة:رئيس "الإعلامي الحكومي" ينال الماجستير حول واقع حصول الصحفيين على المعلومات

نتنياهو والرئيس عباس

نتنياهو يطالب الرئيس عباس باستنكار قتل مستوطن

الهندي: يطالب السلطة بالمغادرة بعد قرار سلب الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد : الرواتب حق لغزة وليست منة من احد ولم اصرح ابدا بقطعها ..تصرف الاحد

يوسي بيلين :فيصل الحسيني ابلغنا بان جماهير غزة ستجتاح الحدود يوما ما دون سلاح

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

إسرائيل تمنع إدخال الكاوشوك الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

الاحتلال يزعم إحباط محاولات تنفيذ عمليات تحت ستار الدخان شرق غزة

الطراونة:داعمون للدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس

قتلى وجرحى في حادث دهس في مونستر الألمانية

الأخبار الرئيسية

هاكرز -ارشيفية

قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

السنوار -قائد حماس

"واللا" العبري : حماس حققت نجاحاً مدهشاً

حدود غزة -ارشيفية

يديعوت : غاندي الفلسطيني ولد فعلاً في غزة

استشهاد شابين احدهما صحفي بغزة

الشهيد

صور: 8 شهداء و 1070 اصابة برصاص الاحتلال في "جمعة الكوتشوك والمرايا العاكسة"

الاتصالات الفلسطينية