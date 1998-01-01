قراصنة يخترقون أكثر من 100 موقع اسرائيلي على شبكة الانترنت حتى اللحظة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم السبت، إن عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية تعرضت لـ"هجوم عنيف" أدى إلى اختراق بعضها.

وقال موقع "مفزاك لايف" العبري أن اكثر من 100 موقعًا إلكترونيًا إسرائيليًا اخترق في "هجوم إلكتروني عنيف لا زال مستمرًا".

ويقوم المخترقون بتغيير الواجهة الرسمية للمواقع ووضع صورة مجموعة من الشبان ترفع علم فلسطين، وكتبوا باللغة الانجليزية القدس عاصمة دولة فلسطين، فيما يسمع في الخلفية صوت الآذان.



وأطلق الهاكرز على انفسهم اسم "Th3Falcon"، واستهدفوا مواقع مختلفة من بينها مواقع رسمية للبلديات والمستشفيات وشركات كبرى وغيرها.

يُشار إلى أن الأسبوع الماضي تمكنت المجموعة ذاتها من اختراق نحو 48 موقعاً إسرائيلياً تأكيداً على هشاشة أمن المعلومات لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

يتبع ..