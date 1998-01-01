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هنية : قادرون على خلط الأوراق في أصعب وأحلك الظروف

السبت 07 أبريل 2018 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية : قادرون على خلط الأوراق في أصعب وأحلك الظروف



غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني قادر على أن يخلط الأوراق في وجه الاحتلال في أصعب وأحلك الظروف.

وقال هنية خلال جنازة تشييع المصور الصحفي ياسر مرتجى في المسجد العمري بغزة السبت، إن الزحف إلى حدود قطاع غزة صورة عز لشعب مقدام شجاع دكت بعنفوانها وسلميتها نظرية الأمن "الإسرائيلية" ونظرية العسكر المستنفر من جنود الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول كيّ الوعي الفلسطيني في الانتفاضة الثانية وإيجاد فلسطيني جديد، منوها إلى أن مسيرة العودة الكبرى هي معركة في ميدان الوعي والحقيقة وميدان التأكيد على ثوابت شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة المقدس لكل أرض فلسطين.

وقال إن "الصحافيين يدفعون حياتهم ثمنا من أجل نقل صورة الحقيقة، الشهيد ياسر خرج لكشف سهام الحقيقة لينقل صورة الشعب المجاهد المحاصر، هذا الشعب الذي يعيش تحت أنين الاحتلال والحصار منذ أكثر من 70 عاما، هذا الياسر الذي يكشف ويفضح هذا العدو الذي يقتل بلا وازع".

وأضاف: "إننا اليوم أمام الشهيد البطل الذي تقدم ككل الإعلاميين والصحافيين في مقدمة هذه الزحوف التي وصلت إلى حدود قطاع غزة والتي دكت بعنفوانها وسلميتها وحضارتها دكت نظرية الأمن على حدود قطاع غزة ونظرية العسكر من قبل الاحتلال، إنها معركة الوعي في عالم السياسة والعسكرية".

وأكد هنية أن "مسيرة العودة هي معركة في ميدان الوعي والحقيقة والتأكيد على ثوابت شعبنا وفي مقدمتها حق العودة المقدس إلى كل أرض فلسطين، نقول اليوم إذا استشهد ياسر هذا الصحفي الجميل فإن شعبنا قادر على أن ينجب ألف ياسر ينقلون الحقيقة للعالم بأقلامهم وبالكاميرا والمقال والموقف والصورة والشجاعة والإقدام ، جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا الفلسطيني".

#هنية #مرتجى #شهيد

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